’Saade’ mesaj korkuttu

İsrail, Gazze'yi yakıp yıktı. Şimdi de 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah'a saldırdı. Dünyanın çağrısına kulak asmadı. Tam 35 bin bin kişinin canını aldı. Üniversite öğrencileri ve Avrupa başkentlerinde herkes sokaklara çıktı. Protestolar hızla arttı. İsveç'te ise 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması ilk yarı final yapıldı.

Açılışta İsviçreli şarkıcı Eric Saade'nin (33) bileğinde Filistin kefiyesi ile sahne alması tartışma yarattı. Organizatörler, şarkı yarışmasının siyasi olmadığını söyleyerek, bu sembolün yer almasından ötürü üzgün olduklarını açıkladı. Babası Filistinli olan Saade, Filistin'i desteklediğini ve İsrail'e mesaj vermek istediğini anlattı. Eurovision'u EBU sözcüsü "Eurovision Şarkı Yarışması canlı bir televizyon şovudur. Tüm sanatçılar yarışmanın kuralları konusunda bilgilendirilmektedir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından taviz vermeyi seçmesinden dolayı üzgünüz" ifadesini kullandı.



AB ülkelerinde İsrail protestosu yapılırken, İsviçre'de etkinlik öncesinde izleyicilere Filistin bayrakları, sembolleri veya çantaları getirmemeleri uyarısı yapıldı



Türkiye'deki üniversitelerde de Gazze'ye destek gösterileri yapıldı. Refah bombalanırken Filistinliler, sığınacak yer aramaya başladı.