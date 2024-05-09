Haftada 150 dakika egzersiz

Yaz mevsimine formda girmek için şimdiden dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, "Günde ortalama 2-2.5 litre su içme hedefinize mutlaka ulaşın. Hareketinizi artırın ve haftalık minimum 150 dakika egzersiz süresini hedefleyin. Bilimsel olmayan diyetlerden uzak durun. Tükettiğiniz meyvelerin porsiyon miktarına dikkat edin. Probiyotiklerin gücünden faydalanın. İlkbaharda tüketebileceğimiz bazı önemli sebzeler havuç, enginar, turp, bezelye, kuşkonmaz ve maydanozdur" diyor.

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