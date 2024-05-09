Banyoda düşmedi intihar etti

İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, geçtiğimiz gün eşini kaybettiğini duyurmuştu. Erçetin, Kardeseci'nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği söylemişti. Erçetin, dün olayla ilgili gerçekleri açıkladı: Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu.

Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi. Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik.

BU SON YEMEĞİMİZ

Erçetin, "Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana 'Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz' dedi. 'Saçmalama' dedim. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fevzi daha önce kanseri atlatmış" dedi.