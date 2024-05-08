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Yapay zeka şirketleri artıyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Yapay zeka şirketleri artıyor

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İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre, Türkiye'de yapay zeka ürünleri geliştiren firmaların sayısı bu yıl itibarıyla bin 195'e yükseldi. Raporda, Türkiye'de yapay zeka ürünleri geliştiren firmaların en yoğun olduğu sektörler de tespit edildi. Buna göre yapay zekayı en çok kullanan ilk 10 sektör bilgi teknolojileri ve hizmetleri, yazılım geliştirme, medya, eğitim, sağlık, işletme danışmanlığı ve hizmetleri, endüstriyel otomasyon, finansal hizmetler, araştırma hizmetleri ve biyoteknoloji olarak sıralandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Yapay zeka ve robotikte yetişmiş insan gücümüzü üniversitelerde daha kapsamlı bölümler açarak Türkiye'de tutmalıyız" dedi.

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