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Okulda dehşet

Disiplin suçları işlediği gerekçesiyle okuldan atılan 17 yaşındaki liseli, 5 ay sonra okula geldi. Müdüre odasında kurşun yağdırdı. Hastane kaldırılan müdür, kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Okulda dehşet

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İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede öğrenim gören Irak asıllı Türk vatandaşı Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlının sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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