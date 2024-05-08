Okulda dehşet

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede öğrenim gören Irak asıllı Türk vatandaşı Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlının sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.