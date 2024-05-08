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'Mücadelem sürüyor'

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
’Mücadelem sürüyor’

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Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli, önceki gün eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'ndaydı. 47 kiloya düştüğünü belirten oryantal, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir" dedi. Zaman zaman duygulanan Tanyeli, "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. Kalabalıktan kaçıyorum. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Bir grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım" dedi. Tanyeli, "Şu an sağlık durumunuz nasıl?" sorusuna, "İyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Allah'ın dediği olur. Çözüm odaklıyım. Mücadelemi iyi yapıyorum. Tedaviler çok gelişmiş, iyi doktorlarım var. İyi haberler vermek isterim size... Sağ olsun eşim de hiç yalnız bırakmıyor" yanıtını verdi.

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