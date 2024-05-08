Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli olan Dr. Melike Sargın İlhan, 23 Nisan'da aniden rahatsızlandı. Böbrek taşı düşürdüğü anlaşıldı. Çalıştığı hastanede ameliyata alındı. Ancak 6 saat süren ameliyatın ardından entübe edilen genç kadın, hayatını kaybetti.

Melike gözyaşları arasında toprağa verilirken babası Halil İbrahim (60) ve annesi Hülya Sargın'dan (51) şok iddialar geldi. Acılı aile kızlarının ameliyatının asistan doktor tarafından yapıldığını belirtti. Söz konusu doktor hakkında suç duyurusunda bulunup şunları söyledi:



Ameliyatı yapanlar, üroloji asistanı ve anestezi asistanı. Savcılığa şikayetçi olduk. Kızımız ihmalden öldü.