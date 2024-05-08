Hijyen yoksa hastalık var

Halk arasında "kıl kurdu, tenya, askaris" gibi isimler verilen bağırsak parazitleri enfeksiyona yol açıyor. Bulantı, karın ağrısı, ishal, yorgunluk gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, konuyla ilgili şunları söylüyor: Bağırsak kurtları, iyi yıkanmamış sebze ve meyveler, pişirilmemiş etlerle vücuda alınır. Enfeksiyona yol açar. Sonra bağırsakta çoğalır, erişkin hale gelir. Çocuk parkları ve tuvalet kapı kolları bu enfeksiyonun yayıldığı yerlerin başında gelir. Bu nedenle ellerin iyice sabunlanması, sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, etlerin yeterince pişirilmesi gerekir.

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