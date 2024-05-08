Geri dön Aziz Yıldırım

F.Bahçe'de önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Ali Koç yönetiminde bir türlü başarıyı yakalayamayan ve taraftarını kahreden Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'a aday ol baskısı yapılıyor. Ali Koç'un başkanlık için yeniden aday olma ihtimali sonrası camiada Aziz Yıldırım sesleri yükseldi. Yıldırım'ın, sezon sonunda gerçekleşecek olan seçimli genel kurula başkan adayı olarak katılma kararı alacağı iddia edildi. Yıldırım, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklamayı planlıyor.

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