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Annelere 50 milyar TL

Bu yıl sadece e-ticarette Anneler Günü için yapılan harcamaların 50 milyar lirayı aşması bekleniyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:01
Annelere 50 milyar TL

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Anneler Günü hediyesi için çevrim içi alışveriş sitelerini tercih eden tüketiciler, e-ticaret sektörünü hareketlendirdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Anneler Günü'nün, yılbaşından sonra Türkiye'de en çok hediyelik ürün alışverişi yapılan ikinci gün olduğuna işaret ederek, "Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan bu özel güne yönelik etkili kampanyalarla e-ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü'nde 50 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz" dedi.

KUYUMCULUK İLK SIRADA
Çevikoğlu, bu özel gün için yapılan internet alışverişlerinde genellikle kuyumculuk sektörünün öne çıktığına dikkati çekerek, kişisel bakım ve aksesuar kategorisindeki ürünler ile küçük ev aletleri satışlarında da ciddi artış olduğunu söyledi. Aynı zamanda çevrim içi çiçek ve çikolata siparişlerinde de yoğun talep beklediklerini dile getiren Çevikoğlu, "Bu yıl Anneler Günü'nde geçen yıla oranla yüzde 50'lik alışveriş artışı hedefliyoruz" diye konuştu.

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