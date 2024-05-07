Yine sakatlık kabusu

Sezon başından bu yana yaşanılan sakatlıklarla eleştiri okları hem Teknik Direktör İsmail Kartal'a hem de sağlık heyetine çevrilmişti. Sarı-Lacivertliler, dün iki anahtar oyuncusunu daha sakatlığa kurban verdi.

Sağ bek Bright Osayi-Samuel ile kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci, darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşadı. İki futbolcu adale sakatlığı yaşayarak 53. dakikada oyundan çıktı. Oyuncuların durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Fenerbahçe'de sakatlıkların bu kadar çok olmasının nedeni araştırılıyor.