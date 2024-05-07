Tıpatıp başvuru

Fenomen Dilan Polat kara para aklama soruşturması kapsamında eşi Engin Polat ile tutuklandı. Geçtiğimiz hafta da Banu Parlak'ın işyerine yönelik kurşunlama olayı kapsamında hakim karşısına çıktı. Dava sonrası sinir krizi geçirdi. Kollarını kesti.

Polat'ın avukatı, hastalığı nedeniyle tahliye edilen Bahar Candan'ı örnek gösterdi. Polat'ın da salıverilmesini istedi. Savcılık, avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Dilan Polat'ın Adli Tıp'a sevkine karar verdi. Ayrıca, Polat'ın cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediğinin de araştırılması talep edildi.