Teknik direktör belirsizliği!

Teknik direktör arayan Beşiktaş'ta yönetim yerli adaylar konusunda kararsız. Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri gündemde olsa da fikir birliği yok. Başkan Hasan Arat, kaliteli bir yabancı hoca için ise bir yandan arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, 3 yıldır şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan takımı ayağa kaldırmayı öncelik olarak görürken teknik direktör konusunda da bu nedenle hata yapmak istemiyor ve ince eleyip sık dokuyor. Bu yüzden acele etmeden sezon sonu kesin karar verilecek.

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