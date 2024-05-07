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Sıra 'diş'i dava

Ramazan Yılmaz, diş ağrısı için doktorun kapısını çaldı. A.D “İmplant şart” deyip tedaviye başladı. Ancak çene kemiğine oturtması gereken vidayı beynine sapladı. Ölümden dönen Yılmaz dava açtı: Beni hastaneye bırakıp kaçtı. Özür bile dilemedi. Hesabını verecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Sıra ’diş’i dava

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Film gibi olay geçtiğimiz Temmuz'da Bursa'da yaşandı. Ramazan Yılmaz (40), dişi ağrıyınca özel bir kliniğe gitti. Diş hekimi A.D., Yılmaz'a dişlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi. İmplant önerdi. Yılmaz kabul etti. 50 bin TL verdi. Ancak A.D.'nin Yılmaz'ın üst çene kemiğine yerleştirmek istediği implant çivisi, beynine ilerledi. Omurilik sıvısına zarar verdi. A.D., baygınlık geçiren hastayı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Ameliyata alınan ve ölümden dönen Yılmaz, iyileşir iyileşmez dava açtı. Şunları anlattı:

'GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ'
Röntgen bile çekmeden implanta geçti. Bu sırada cihazın bozuk olduğunu söyledi. İmplant vidasını el yordamıyla sokmaya çalıştı ama beynime sapladı. Hastaneye bıraktı, kaçtı. Prof. Dr. Selçuk Yılmaz, kaş üzerinden girip vidayı çıkarabileceğini ama bu işlem sonucunda hayatımı kaybedebileceğimi, en iyi ihtimalle kör kalabileceğimi söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi söyledik. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Diş hekimine defalarca görüşme talebinde bulundum ama kendisi duyarsız kaldı. Şikayetçiyim. Hukuki süreç başlatıldı.

ENGELLİ RAPORU ALDI
Yılmaz'ın avukatı konuyla ilgili hukuki süreçleri başlattıklarını vurguladı. Şunları söyledi: Soruşturmanın neticesinde karar çıktı. Hekime 'mesleki kurallara uymamak'tan ceza verildi. Biz bu cezayı yeterli bulmadık ve meslekten uzaklaştırılması talebinde bulunduk. Yaşanan bu kaza neticesinde müvekkilim engelli raporu aldı.

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