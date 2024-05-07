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Şampiyonluk şansı devam ediyor

İsmail Kartal: Oyuncular maçın başından sonuna kadar elinden geleni yaptı. Sorumluluk bana aittir. Şansımız devam ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
Şampiyonluk şansı devam ediyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kaybedilen 2 puanın sorumluluğunu üstlendi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz."

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