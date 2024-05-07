Refah canavarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm tepkilere rağmen Gazze'nin güneyini de yerle bir etme kararı aldı. Ateşkes çağrılarına kulak asmadı. Rehine serbestine karşılık da saldırılarını durdurmayacağını açıkladı. Yaklaşık 1 milyon Filistinli'nin sığındığı Refah kentini de hedef aldı. İnsanlara şehri terk etmeleri için çağrı yaptı. Çaresiz siviller, nereye gideceğini şaşırdı. Dün şehre bomba yağdı. Çok sayıda bina yerle bir olurken ölümlerin olduğu açıklandı.



'KAN'PÜS EYLEMİ

ABD genelinde üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri arttı. Kampüs eylemleri bir anda tüm dünyaya yayıldı. Yaklaşık üç haftadır devam eden eylemler nedeniyle bugüne kadar gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğu açıklandı. DePaul Üniversitesi'ndeki destekçiler ile karşıt görüşlüler arasında gerginlik çıktı.



50 YERE ÖLÜM YAĞDI

Netanyahu, yaklaşık 1 milyon Filistinli'nin sığındığı Refah kentini de hedef aldı. Uçaklar dün 50 ayrı yere bomba yağdırdı.



NOTLAR

- Hamas lideri Haniye, "Mısır ve Katar'ın, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifini kabul ediyoruz" dedi.

- Netanyahu'nun "Refah'a saldırısı" esir takası müzakerelerini zora soktu.

- İsrail ordu radyosu: Refah'ın doğusundaki tahliyeler yaklaşık 100 bin Filistinliyi kapsayacak.

- BM: İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir...

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