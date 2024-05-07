Nikahta skandal!

İzmir'deki Karşıyaka Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan bir olay tepki topladı. Törende ailelerden biri, nikah öncesi dua etmek istedi. Törene katılan şahitlerden birisi, "Nikah töreni başlamadan önce hocamız kısa bir duada bulunacak" dedi. Nikah şahidinin ifadesinin ardından dua edilmeye başlandı. Ancak o anlarda nikah memuru, araya girerek "Beyefendi, bir saniye" diyerek duayı böldü.

MİKROFONSUZ DEVAM ETTİ

Yerinden kalkarak dua okuyan kişinin yanına gelen nikah memuru, "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız" dedi. Daha sonra nikah memuru, dua okuyan kişinin elinden mikrofonu alarak yerine oturdu. Şahıs duaya mikrofonsuz devam etti. O anlarda bir de müzik açıldı. Dua edilmesinin engellenmek istendiği o anlar, nikah törenine katılan vatandaşların kamerasına yansıdı.