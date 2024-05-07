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İzole hayat!

Sosyal medyadan bir hayli izole olan Hande Ataizi, “Orası artık para kapısı olarak görülüyor ve bunun için feda edilen hayatlar trajikomik bir hal alıyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
İzole hayat!

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Hande Ataizi, ünlü bir dergiye kapak oldu. Dergiye, birbirinden seksi pozlar veren ünlü oyuncu, adeta herkesi büyüledi. Pozlarının yanı sıra açıklamalarıyla da dikkat çeken Ataizi, geçmişten bugüne hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ünlü olmayı aklının ucundan bile geçirmeyen Ataizi, "Meşhur olmayı hiç düşünmedim. Yıprandım ama kendimden, kişiliğimden, hayatımdan ödün vermeden ilerledim. Başkalarının yörüngesinde mutlu olamam. Saçmalamayı severim, sağlıklıdır. Seni doğruya götürür. Ama bakıyorum ki; herkes genelde süper düzgün ve sıkıcı!" ifadelerini kullandı.

"HAYATLAR FEDA EDİLİYOR"
Sosyal medyaya da değinen Ataizi, "Sosyal medyada izoleyim. Para kapısı olarak görülen ve bunun için feda edilen hayatlar dozu kaçınca trajikomik bir hale geliyor" diyerek eleştirdi. Boşandığı eşi Benjamin Harvey'den Leon Aslan adında bir oğlu olan Ataizi, "Oğlum Leon Aslan'ın öncelikleri benim için çok önemli... Başlarda annelik misyonu benim içimdeki kadınla biraz savaştı. Ama sonra güzel bir denge kurdum ikisi arasında... Babası ve ben bu anlamda uyumluyuz" açıklamasını yaptı.

"İÇİMDEKİ KADINLA SAVAŞTIM"
Ataizi'nin pozları sosyal medyada adeta beğeni butonlarını çökertti.

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