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İşsize çift maaş

İşsiz kalanlara 7 bin 940 ile 15 bin 880 lira arasında maaş bağlanırken, işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde ayrıca 8 bin 501 lira daha ödeme yapılabiliyor. Böylece aylık 24 bin 381 liraya varan gelir imkanı bulunuyor. Üstelik iş kapısı açılıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 07:01
İşsize çift maaş

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Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle 16 bin 441 ile 24 bin 381 lira arasında aylık gelir elde edilebiliyor.

10 AYA VARAN ÖDEME
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Ödeneğin tutarı son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Brüt 20 bin 2 lira olan asgari ücrete göre en düşük işsizlik aylığı 8 bin 1 lira. Damga vergisi kesilerek 7 bin 940 lira aylık ödemesi yapılıyor. En yüksek işsizlik aylığı da 16 bin 2 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en fazla 15 bin 880 lira ödeniyor.

SÜRELER DEĞİŞİYOR
İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 326,97 lira ödeniyor. İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri alanlarında 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.

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