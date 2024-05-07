Batı İsrail’e ateşkes baskısı yapsın

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi. Öğretmen atamalarına ilişkin branş dağılımları ve başvuru takviminin bugün açıklanacağını belirten Erdoğan, "Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Amacımız 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışı sağlamaktır. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz" dedi.

"Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatlar gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendiren adımlar atacağız" ifadesinin kullanan Erdoğan, "Milli savaş uçağımız Kaan ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin gönlünü kabartan Tusaş'ı ve Savunma Sanayi Başkanlığını tebrik ediyorum" diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: Hamas'ın ateşkesi açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalı. Tüm batılı aktörleri, İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.



DOZU YÜKSELTİYORUZ

Başkan Erdoğan, Tel-Aviv'e bir kez daha tepki gösterdi. "İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık" dedi...



Erdoğan, 201 eserin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Fatih'teki Kariye Camii'de de 79 yıl sonra ilk ezan heyecanı yaşandı. Restorasyonu tamamlanan caminin açılışını, Erdoğan yaptı.