Trabzonspor Karadeniz derbisinde Samsun’a yenildi

Süper Lig'de Karaderiz derbisi nefesleri kesti... Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olduğu maçı 3-1 kaybetti. 14. dakikada Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Güneş'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi.

Taylan, beyaz noktadan topu ağlara yolladı: 1-0. 28'de Raman'ın şutunda top defansa çarparak havalandı, Mouandilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 32. dakikada Enis Bardhi ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta topu direkt ağlarla buluşturdu: 2-1. 36. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında Joaquin Fernandez, kafayla topu kendi ağlarına yolladı: 3-1. 63'te Eren Elmalı'nın şutunu kaleci kornere çeldi. 74'te Bardhi'nin frikiğini Okan kurtardı. 88'de Holse'ün kullandığı serbest atışı Uğurcan çıkardı.



SON 8 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında dün akşam 13. yenilgisini yaşadı. Bordo- Mavililer bu sonuçla son 8 sezonda en çok yenilgi aldığı dönemi yaşadı. Bordo- Mavililer, en son 2015-2016 sezonunda ligde 18 yenilgi yaşamıştı. Trabzonspor, bu sezon ligde 7. kez deplasman yenilgisini yaşarken, haftayı 58 puanla üçüncü basamakta kapattı.