Rafa Mujica iddiası

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Mario Branco'ya gelen izleme komitesi raporu doğrultusunda Arouca'dan 25 yaşındaki İspanyol santrafor Rafa Mujica ile ilgileniyor. İspanyol forvet bu sezon 36 maçta 23 gol ve 4 asist rakamlarına ulaştı. Oyuncunun durumu yakından takip ediliyor.

Mujica, santfor bölgesi dışında kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. 2016 yılında 500 bin Euro olan piyasa değeri şimdilerde ise 5 milyon Euro... Fenerbahçe, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız golcü için sezon sonunda resmi temaslarda bulunacak.

Sarı-Lacivertli kurmayların başarılı golcü için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma durumu var.