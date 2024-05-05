Meslek aşkı ağır bastı

Mutlu bir evlilikleri olan basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin, geçtiğimiz gün Karaköy'de bir doğum gününe katıldı. Mekana girmeden önce soruları yanıtlayan Ebru Şahin, sık sık Amerika ve Türkiye arasında gidip gelmesiyle ilgili, "İki tarafta da sevdiğim şeyler olunca zor olmuyor bu durum aslında... Amerika'ya da yerleşemem çünkü onun için mesleği bırakmam gerekir. O yüzden oraya yerleşmem söz konusu değil" dedi.

ÇOCUK BİLMECESİ!

Son dönemde evlilikleri parmakla gösterilen çiftler arasında olan Cedi Osman ve Ebru Şahin, muhabirlerin "Çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna, "Sık sık haberler çıkıyor ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olursa önce çevremizle sonra sizler ile mecburen paylaşırız" diyerek güldüler. Öte yandan takılarıyla da dikkat çeken Şahin, parmağındaki yüzük de dikkat çekti. Yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan bu yüzüğü eşi Cedi Osman hediye etmişti.