Enerjide yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kanun teklifi ile barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına güneş enerjisi santralleri kurulabileceğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak." dedi. Bakan Bayraktar şu bilgileri verdi: Hedefimiz, her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücünü devreye almak. Özellikle güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da bin 500 megavatlık olacak şekilde. Önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık bir yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Meclisimize sunulan kanun teklifini de bu bağlamda değerlendiriyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN