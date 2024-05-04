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Kabızlığa günde bir elma

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Kabızlığa günde bir elma

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En yaygın sindirim sorunlarının başında, kabızlık geliyor. Dr. Sinan Akkurt, yetersiz sıvı alımı hareketsiz yaşam ve katı beslenmenin kabızlığa yol açtığını söylüyor. Günde 20-30 dakika egzersiz yapılmasını öneriyor. Beslenmenin de gücüne dikkat çekiyor. "Zeytinyağı, komposto, ıspanak, lahana, brokoli, keten tohumu, incir, üzüm, pırasa yenmelidir. Kişinin ağırlığı doğrultusunda hesap yaparak, sahip olduğu her kilogram başına günlük 40 cc su içmeli. Elma, armut gibi kabuklu yenebilen yiyecekler de kabızlığı bitirir" diyor.

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