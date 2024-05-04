Dr. zeytinyağı

Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, vücuda güç veriyor. İçerdiği E ve K vitaminleriyle kalp sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

- Vücudu toksinlerden temizler.

- Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.

- Kemikleri güçlendirir.

- Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı korur.

- Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

- Sindirimi destekler. Bağırsakları korur.

- Cildi besler ve gençleştirir.

- Kalbi ilacıdır.

- Yaşlanmayı önler.

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