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Çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Çiftçilere yüzde 50 hibe destekli tohum

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Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık İlçesi'nde üreticilere yüzde 50 hibe destekli 18 ton çeltik tohumu dağıtıldı. Çeltik üretimini artırmak amacıyla 890 bin lira bedelle temin edilen çeltik tohumu, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum'da 551 bin 284 hektar tarım arazisinin 410 bin 341 hektarında tahıl üretildiğini söyledi.

Çorum'da 2023 yılında 6 bin hektar alanda 52 bin ton çeltik üretildiğine işaret eden Göktekin, çeltiğin çiftçiler için de gelir kaynağı olduğuna dikkati çekti. Kentte çeltik üretimini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkılarıyla proje geliştirdiklerini belirten Göktekin, "Proje kapsamında 18 ton çeltik tohumunu çiftçilerimizin kullanımına sunarak üretim alanlarımızı artırmayı planlamaktayız. Böylece dünya nüfusunun üçte ikisinin tükettiği pirinç üretimimiz artacak, üretim arttıkça sofralarımızdaki bereket artacak, çiftçimiz güçlenecek ve dünya pirinç pazarındaki etkinliğimiz artacaktır" ifadelerini kullandı.

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