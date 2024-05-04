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Avrupa’da Semih kapışması

Kartal’ın yıldızı Semih Kılıçsoy, dünya devlerinin hayallerini süslüyor. İngilizler, Arsenal, Tottenham, West Ham, Atletico, Sevilla, Dortmund ve Leipzig’in istediği yıldızın transferinin 25-30 milyon Euro’ya bitebileceğini yazdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Avrupa’da Semih kapışması

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Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'dan birçok kulübün listesine giren Semih Kılıçsoy ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İngiliz basını, Beşiktaş'ın genç yıldızının dev kulüplerin transfer markajından kurtulamadığını yazdı.

Söz konusu haberde, Ada'dan Arsenal, Tottenham ve West Ham United'ın göz hapsinde olan Kılıçsoy'a İspanya'dan Atletico Madrid ile Sevilla, Almanya'dan da Borussia Dortmund ve Leipzig'in ilgi gösterdiği ifade edildi. Haberin detayında ise Semih Kılıçsoy'un transferinin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.

18'lik yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Genç yıldız, Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol atarken 2 de asist katkısı yaptı. Siyah-Beyazlı yönetim, gelecek tekliflere göre oyuncunun geleceğini şekillendirecek. Cazip bir teklif gelmezse oyuncu, Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek.

KILIÇSOY'UN ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ
Semih Kılıçsoy'un temsilcisi Murat Teber, genç yıldızın birçok Avrupa ekibinin transfer radarında olduğunu doğruladı ve önceliğinin Beşiktaş olduğunu söyledi.

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