Arkad’aşk’!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün birlikte olduğu iddia edilmişti. Ancak bu aşk kısa sürmüş ve ikilinin arasındaki gerilim sete de yansıdığı söylenmişti. İddialara göre Türkoğlu rol icabı da olsa Güngör'ü öpmek istememişti. Yaşanan bu öpüşme krizi uzun süre yankı bulmuştu. Aralarındaki bu gerginlik yüzünden uzun süre konuşmayan Türkoğlu ve Güngör gittikleri Cannes Festivali'nde barışmıştı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ!

Aralarındaki krizi atlatan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, bir konserde görüntülendi. İkilinin konserdeki son samimi görüntüsü çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Sosyal medyada 'aşk yeniden mi?' yorumları yapıldı. Türkoğlu, Güngör ile yeniden aşk yaşadığına dair iddialara ise hemen açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ''Aramızda set arkadaşlığı dışında bir ilişki yok, haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.