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Aile 'büyü' yalan!

Serkan Ö. kendisini medyum olarak tanıttı. İş kadını Nurcan B.’yi büyü bozma yalanıyla 175 milyon lira dolandırdı. Üvey kardeşi olan şarkıcı Özay’ı da “Büyü çözen şifalı bitki satıyor” diye tanıtıp maaşa bağlattı. Günay ise Nurcan B.’den gelen paralarla klip çekip albüm yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
Aile ’büyü’ yalan!

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Almanya'da kendini medyum olarak tanıtan Serkan Ö., eşi Süreyya ile havuz temizleme işinde çalıştı. Üstelik kaçaktı. Bu sırada Nurcan B. ile tanıştı. Kendini falcı olarak tanıttı. Büyü bozma yalanıyla iş kadını Nurcan B.'yi 175 milyon TL çarptı. Bu vurguna Serkan Ö.'nün üvey kardeşi de katıldı! Serkan Ö. üvey kardeşi Özay'ı, Nurcan B.'ye "Büyü çözen şifalı bitki satıyor" diye tanıttı. Maaşa bağlattı. Günay ise Nurcan B.'den gelen paralarla klip çekip albüm yaptı.

ARABALAR ALDI
Nurcan B. nasıl dolandırıldığını ise şöyle anlattı: Serkan Ö., bana, 'Kardeşim büyüyü bozmam için bana yardım ediyor. Şifalı bitkiler alması için ona düzenli para göndermen gerekiyor' dedi. Gönderemeyeceğimi söyleyince, 'Torununun öldüğünü düşünsene' cevabını verdi. Çaresizce, Günay'ın hesabına maaş öder gibi, 193 Euro ile 250 Euro arasında düzenli para gönderdim. Para, 1 milyon TL'yi buldu. Almanya'da sattığım evin parasını da Antalya'da teslim ettim. Ordu'ya döner dönmez iki lüks otomobil satın aldılar. Kardeşine klip çektiler. O klipteki arabalar bile benim paralarımla alındı.

Özay Günay iddiaları kabul etmedi. "Nurcan B. ile ağabeyim aracılığıyla tanışmıştım. O dönemde üniversite okuyordum. Parayı burs olarak gönderiyordu. Kur artışı nedeniyle rakam büyük görünüyor ama o parayla yurt masrafımı bile zor ödüyordum" diye konuştu.

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