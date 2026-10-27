CHP'deki kurultay davasının ardından yollarını ayırıp Yeni Parti çatısı altında toplanan Özgür Özel ve ekibi, CHP yönetimini değiştiren mahkeme kararına karşı bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor.

Kararla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla uyuşmazlığın temelinde, kurultayda iradenin serbestçe oluşup oluşmadığına ilişkin mahkeme değerlendirmesi yer alıyor.

Takvim'in 17 Temmuz tarihli haberinde aktarılan gerekçeye göre mahkeme; delege iradesinin para, menfaat ilişkileri, iş ve adaylık vaatleriyle fesada uğratıldığını değerlendirerek kurultayın mutlak butlan nedeniyle iptaline hükmetti.

Davacı CHP’liler Takvim’e konuşmuştu: Hak yerini buldu.

DAVACI CHP'LİLER TAKVİM'E KONUŞMUŞTU: HAK YERİNİ BULDU

Süreci başlatan isimler de CHP'nin kendi delegeleriydi. Takvim.com.tr'nin 21 Mayıs'ta ulaştığı davacılardan Yılmaz Özkanat, kararı "Hak yerini buldu" sözleriyle değerlendirmiş, Kılıçdaroğlu'nun partiyi arındıracağını söylemişti.

Davacılardan Levent Çelik de Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki sorunları gidereceğine inandığını açıklamıştı. Bu açıklamalar, mutlak butlan davasının CHP içinden yükselen itirazlara dayandığını ortaya koyuyordu.

CHP'DEN AYRILDILAR, CHP'DEKİ YÖNETİM DAVASINI BIRAKMADILAR

Özel, bu sürecin ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu. Ancak başka bir siyasi çatı altında yola devam edilmesi, CHP'deki yönetimi belirleyen karara yönelik itirazı sona erdirmedi.

Yeni parti kurmalarına rağmen Kılıçdaroğlu'nu göreve döndüren kararın kaldırılması için girişimlerini sürdürmeleri, Özel ve ekibinin CHP'deki koltuk mücadelesinden vazgeçmediği yorumunu güçlendiriyor.