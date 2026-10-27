Parti yeni, koltuk hesabı eski: Özgür Özel’den mutlak butlan kararına AİHM hamlesi
Parti değişti, CHP’deki hesap kapanmadı! Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibi, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesiyle verilen ve Kılıçdaroğlu’nu göreve döndüren mutlak butlan kararını AİHM’e taşımaya hazırlanıyor. Ekip, başvuru için Yargıtay sonucunu beklemeyecek.
CHP'deki kurultay davasının ardından yollarını ayırıp Yeni Parti çatısı altında toplanan Özgür Özel ve ekibi, CHP yönetimini değiştiren mahkeme kararına karşı bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli kararına ilişkin başvuru dilekçesi hazırlanıyor. Özel'in, bugün gerçekleştirilen MYK toplantısında kurmaylarına hazırlıkların ayrıntılarını aktarması bekleniyor.
KARARIN GEREKÇESİNDE DELEGE İRADESİ VARDI
AİHM'e taşınmak istenen kararın merkezinde, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı bulunuyor.
Takvim'in 17 Temmuz tarihli haberinde aktarılan gerekçeye göre mahkeme; delege iradesinin para, menfaat ilişkileri, iş ve adaylık vaatleriyle fesada uğratıldığını değerlendirerek kurultayın mutlak butlan nedeniyle iptaline hükmetti.
Kararla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla uyuşmazlığın temelinde, kurultayda iradenin serbestçe oluşup oluşmadığına ilişkin mahkeme değerlendirmesi yer alıyor.
DAVACI CHP'LİLER TAKVİM'E KONUŞMUŞTU: HAK YERİNİ BULDU
Süreci başlatan isimler de CHP'nin kendi delegeleriydi. Takvim.com.tr'nin 21 Mayıs'ta ulaştığı davacılardan Yılmaz Özkanat, kararı "Hak yerini buldu" sözleriyle değerlendirmiş, Kılıçdaroğlu'nun partiyi arındıracağını söylemişti.
Davacılardan Levent Çelik de Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki sorunları gidereceğine inandığını açıklamıştı. Bu açıklamalar, mutlak butlan davasının CHP içinden yükselen itirazlara dayandığını ortaya koyuyordu.
CHP'DEN AYRILDILAR, CHP'DEKİ YÖNETİM DAVASINI BIRAKMADILAR
Özel, bu sürecin ardından CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu. Ancak başka bir siyasi çatı altında yola devam edilmesi, CHP'deki yönetimi belirleyen karara yönelik itirazı sona erdirmedi.
Yeni parti kurmalarına rağmen Kılıçdaroğlu'nu göreve döndüren kararın kaldırılması için girişimlerini sürdürmeleri, Özel ve ekibinin CHP'deki koltuk mücadelesinden vazgeçmediği yorumunu güçlendiriyor.
YARGITAY SONUÇLANMADAN AİHM HAZIRLIĞI
Yeni Parti kurmayları, ana muhalefet partisinin mahkeme kararıyla şekillendirilmeye çalışıldığını savunarak Yargıtay kararını beklemeden AİHM'e başvurma yönünde karar aldı.
Mahkemenin kurultaydaki usulsüzlüklere ilişkin değerlendirmesine karşı, süreci siyasi müdahale olarak tanımlayan bir savunma öne çıkarıldı.
DOSYA 26 TEMMUZ'DA ÖN İNCELEMEYE ALINMIŞTI
Karara ilişkin dosya, temyiz incelemesi için 17 Temmuz'da Yargıtaya gönderilmişti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de 26 Temmuz'da dosyayı ön incelemeye almıştı.
Yeni Parti'nin hazırladığı AİHM dilekçesinin ayrıntıları ve başvuruda hangi hak ihlali iddialarının ileri sürüleceği ise henüz açıklanmadı.