Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Siber Güvenlik Kurulu, bugün toplanıyor.

KRİTİK ZAMANLAMA

Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik açıkları, birçok ülkede siber güvenlik alarmına neden oldu. Bazı ülkeler kamuya ait internet sitelerini ve çevrim içi hizmetlerini tedbir amacıyla geçici olarak erişime kapatırken Türkiye'de de olası tehditlere karşı önleyici güvenlik çalışmaları başlatıldı.