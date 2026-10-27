Külliye'de "siber" toplantı: Başkan Erdoğan liderlik edecek
Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle birçok ülke alarma geçti. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal çapta güvenlik taramaları başlatırken gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da gerçekleştirilecek Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı, küresel ölçekte artan siber güvenlik endişeleri nedeniyle ayrı bir önem kazandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Siber Güvenlik Kurulu, bugün toplanıyor.
KRİTİK ZAMANLAMA
Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik açıkları, birçok ülkede siber güvenlik alarmına neden oldu. Bazı ülkeler kamuya ait internet sitelerini ve çevrim içi hizmetlerini tedbir amacıyla geçici olarak erişime kapatırken Türkiye'de de olası tehditlere karşı önleyici güvenlik çalışmaları başlatıldı.
KÜLLİYE'DE SİBER TOPLANTI
Küresel çapta bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenecek Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı saat 15.30'da başlayacak.
Toplantıda, dünya genelinde siber güvenlik alarmına neden olan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik açıklarının ve Türkiye'de alınan önlemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları nedeniyle dünya genelinde siber güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, Türkiye'nin dijital güvenliği açısından daha da önem kazandı.
DÜNYADA SİBER GÜVENLİK ALARMI
Öte yandan İnternet siteleri ve kurumsal uygulamalarda kullanılan PHP yazılım altyapısında ortaya çıkan kritik güvenlik zafiyetleri, küresel ölçekte güvenlik endişelerine yol açtı.
"PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik açıklarının, belirli koşullarda saldırganların kullanıcı kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymadan sistemler üzerinde uzaktan kod çalıştırmasına olanak sağlayabildiği değerlendiriliyor.
Söz konusu riskler nedeniyle bazı ülkelerde kamu kurumlarına ait internet siteleri ve çevrim içi hizmetler tedbir amacıyla geçici olarak erişime kapatıldı.
Japonya, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, güvenlik açıklarına ilişkin uyarılar yayımlayarak acil önlem çağrısında bulundu.
TÜRKİYE GENELİNDE GÜVENLİK TARAMASI
Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) da harekete geçti.
Başkanlık, PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına karşı ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.
Bu kapsamda kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatıldı. İlgili kurumlara güvenlik açıklarına karşı acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler gönderildi.
Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve kritik altyapılara yönelik güvenlik uyarıları yapılırken dijital hizmetlerin güvenliği de yakından izlemeye alındı.
E-DEVLET'TE KONTROLLER TAMAMLANDI: HERHANGİ BİR SORUN YOK
22 Ekim'de e-Devlet Kapısı'nda da gerekli kontroller gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet Kapısı'ndaki güvenlik incelemelerinin tamamlandığını ve hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmediğini duyurdu.
Vatandaşların e-Devlet üzerinden eriştiği kamu hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi.