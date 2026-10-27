SPK fon ödemelerinde yol haritasını açıkladı! Ödeme esasları belli oldu: Tavan 1 milyon TL
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula ve Atlas Portföy Yönetimi şirketlerine ait yatırım fonlarında ödeme sürecinin ayrıntılarını açıkladı. 27 Ekim 2026 tarihli SPK bültenine göre, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon TL tavan uygulanacak. Ödemelerde öncelik para piyasası fonlarına verilirken, tasfiye işlemleri Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından yürütülecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiyesi ve geri ödeme sürecinde beklenen kararları duyurdu. 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kurul kararıyla, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında uygulanacak ödeme usulleri ve öncelik sıralaması netleştirildi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
SPK'dan yapılan açıklamada, "27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında, Kurul Karar Organı'nın görev ve yetki alanına bırakılan bazı hususlara ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir." denildi.
22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Kanun kapsamında alınan karara göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiye süreci başlatılacak.
SPK, ara ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarlarını esas alırken, ödeme yapılacak fonların sıralamasına ilişkin kriterleri de belirledi.
İLK ÖDEMELER PARA PİYASASI FONLARINA YAPILACAK
SPK'nın açıkladığı usul ve esaslara göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda ara ödeme süreci öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlayacak.
Para piyasası dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak. Karşılama oranı en yüksek olan fonlar ödeme sıralamasında öne çıkacak.
Aynı veya birbirine yakın karşılama oranına sahip fonlarda, mevcut nakitle en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılabilmesi esas alınacak.
ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON TL SINIRI
SPK kararına göre, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon TL üst sınır uygulanacak.
Fon bazında yapılacak ara ödeme, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL'yi aşamayacak.
Dağıtılabilir nakdin ara ödeme yükümlülüklerinin tamamını karşılamaması halinde ise yatırımcı bazında üç kriter dikkate alınacak:
- MKK tarafından hesaplanan net yatırım tutarı.
- Para piyasası fonlarında 17 Eylül 2026 tarihinden önceki gün sonu, diğer fonlarda ise ara ödeme hesaplama tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar.
- 1 milyon TL'lik ara ödeme tavanı.
Bu üç tutardan en düşük olanı, yatırımcıya yapılabilecek ara ödemenin üst sınırını oluşturacak.
ZİRAAT BANKASI VE İŞ BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ
Tasfiye sürecinde görev alacak bankalar da netleşti.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.
Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesinden ise Türkiye İş Bankası AŞ sorumlu olacak.
Süreç SPK koordinasyonunda; TMSF, Borsa İstanbul, MKK, Takasbank, BDDK ve ilgili diğer kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecek.
EN FAZLA YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILMASI HEDEFLENİYOR
SPK, fonların mevcut nakit varlıklarının bütün yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi ihtimaline karşı alternatif ödeme yöntemleri de belirledi.
Buna göre, her bir fonda ara ödeme tutarı en düşük olan yatırımcıdan başlanarak en yüksek tutara doğru bir ödeme sırası oluşturulabilecek.
Ayrıca portföydeki likit varlık büyüklüğü ve yatırımcıların alacakları dikkate alınarak, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek.
Bu yöntemin uygulanması için SPK onayı gerekecek.
NAKDİ YETERLİ OLAN FONLARDA NİHAİ ÖDEME YAPILABİLECEK
SPK kararında, ara ödeme yapılmadan doğrudan nihai ödeme gerçekleştirilebilecek durumlar da düzenlendi.
Fonun dağıtılabilir nakdinin, tasfiye kararından önceki gün sonu itibarıyla geçerli birim pay fiyatı ve ödemeye esas katılma payı adedi üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, yatırımcılara ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.
BU KİŞİ VE KURUMLARA ÖDEME YAPILMAYACAK
SPK, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen belirli ihlallere karıştığı tespit edilen kişi ve kurumlara ilişkin de önemli bir karar aldı.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri, tasfiye kapsamındaki fonlar aracılığıyla ya da bu fonlarla birlikte hareket ederek işlediği Kurul tarafından tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
Söz konusu kişi ve kurumlar MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilecek.
ARA ÖDEME ALAN YATIRIMCILARIN FON PAYLARI NE OLACAK?
SPK'nın belirlediği esaslara göre, ara ödeme sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade alınmayacak.
Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.
Ara ödeme kapsamında yatırımcıya ödenen tutarlar, nihai tasfiye sonucunda hak kazanılacak toplam tutardan mahsup edilecek.
1 MİLYON TL ALTINDA YATIRIMI OLANLARA ÖNCELİK
Genel hisse iade hesabında toplanan tutarların fonlara dağıtımında da yatırımcı sayısı esas alınacak.
Öncelikle ara ödeme karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonlarına kaynak aktarılacak.
Bu işlemlerin ardından hesapta tutar kalması halinde aynı esaslar diğer yatırım fonları için de uygulanacak.
Böylece mevcut kaynaklarla mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödemeden yararlanması amaçlanacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli kararında, tasfiye sürecinin başlatılması, görevli bankalar, ara ödeme sınırları ve ödeme öncelikleri belirlenirken, yatırımcılara yapılacak ödemeler için kesin bir takvim açıklanmadı.
Ödeme süreci, MKK tarafından yapılacak hesaplamalar ve tasfiye ile görevlendirilen bankaların yürüteceği işlemler doğrultusunda ilerleyecek.