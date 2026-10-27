Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiyesi ve geri ödeme sürecinde beklenen kararları duyurdu. 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kurul kararıyla, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında uygulanacak ödeme usulleri ve öncelik sıralaması netleştirildi.



KARAR RESMİ GAZETE'DE



SPK'dan yapılan açıklamada, "27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında, Kurul Karar Organı'nın görev ve yetki alanına bırakılan bazı hususlara ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir." denildi. 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Kanun kapsamında alınan karara göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiye süreci başlatılacak. SPK, ara ödemelerde yatırımcıların net yatırım tutarlarını esas alırken, ödeme yapılacak fonların sıralamasına ilişkin kriterleri de belirledi.

SPK ödeme detaylarını açıkladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



İLK ÖDEMELER PARA PİYASASI FONLARINA YAPILACAK



SPK'nın açıkladığı usul ve esaslara göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda ara ödeme süreci öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlayacak. Para piyasası dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak. Karşılama oranı en yüksek olan fonlar ödeme sıralamasında öne çıkacak. Aynı veya birbirine yakın karşılama oranına sahip fonlarda, mevcut nakitle en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılabilmesi esas alınacak.



ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON TL SINIRI



SPK kararına göre, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon TL üst sınır uygulanacak. Fon bazında yapılacak ara ödeme, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL'yi aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödeme yükümlülüklerinin tamamını karşılamaması halinde ise yatırımcı bazında üç kriter dikkate alınacak:

- MKK tarafından hesaplanan net yatırım tutarı.

- Para piyasası fonlarında 17 Eylül 2026 tarihinden önceki gün sonu, diğer fonlarda ise ara ödeme hesaplama tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar.

- 1 milyon TL'lik ara ödeme tavanı.

Bu üç tutardan en düşük olanı, yatırımcıya yapılabilecek ara ödemenin üst sınırını oluşturacak.