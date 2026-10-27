İstanbul Barosunun 128. Olağan Genel Kurulu'nda 9 adaylı başkanlık yarışını Cumhuriyetçi Güç Birliği adayı Ümit Kocasakal, 10 bin 227 oy alarak kazandı. İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 22 oyla ikinci sırada yerini aldı. 367 SABİH'İN OĞLU MİLLİ İRADEYİ VE BAĞIMSIZ YARGIYI TEHDİT ETTİ Avukat Hakları Grubu (AHG) adına yarışan ve 2.543 oy alan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu ise baro seçimlerinde küstah tehditler savurdu.

367 Sabih'in oğlu Osman Kanadoğlu hakimleri ve savcıları tehdit etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Milli iradeyi, bağımsız Türk yargısını, hakimleri ve savcıları hedef aldı.

Kanadoğlu’ndan hakim ve savcılara: “İki elimiz yakalarında olacak”



HAKİM VE SAVCILARI HEDEF GÖSTERDİ: SİZLERİ TEK TEK NOT ALIYORUZ



Kanadoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye sistematik bir hukuksuzluk içerisinde otoriter hatta totaliter olma yönünde ilerleyen bir iktidar tarafından yönetiliyor. Kürsüde görev yapan tüm hakim ve savcılara sesleniyorum; anayasa mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfi tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz, bu kararlarınızı raporluyoruz"

VESAYET 'BARO'NUNA SORUŞTURMA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosunun Olağan Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle Avukat Hakları Grubu'nun adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu sırasında, Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu tarafından sarf edilen sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



YENİ PARTİ BAĞIMSIZ YARGIYA TEHDİDE SAHİP ÇIKTI



Hakimleri ve savcıları "Sizleri tek tek not alıyoruz, raporluyoruz" diye tehdit eden '367 Sabih'in oğlu Osman Korkut Kanadoğlu'na İstanbul Barosu ve YENİ Parti arka çıktı.



İstanbul Barosu yargıya tehdide "ifade özgürlüğü" dedi.







YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Emir, Kanadoğlu'nun tehdidini "Bir hukuk profesörünün yargı mensuplarına hukuki sorumluluklarını hatırlatması neden soruşturma konusu oluyor? Asıl tartışmamız gereken soru budur" sözleriyle savunmaya kalktı.



Osman Korkut Kanadoğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapıyor. (Foto: Ekran Görüntüsü)



GEDİK ÜNİVERSİTESİ'NDE VESAYETÇİ KAFA



Tepki çeken bu sözlerin gölgesinde Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun İstanbul Gedik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaptığı biliniyor.

Cübbesinin altında vesayet özlemi barındıran Kanadoğlu, akademide yuvalanan vesayetçi kafaya da somut bir örnek teşkil ediyor.