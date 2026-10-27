Dana sucukta domuz eti çıktı! Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte hilede başı çeken iller
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 27 Ekim 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesi infial yarattı. Kayseri, Bursa ve Kahramanmaraş 2’şer kayıtla öne çıkarken; sucuk, kıyma, lahmacun harcı ve kırmızı ette tek tırnaklı eti, Sakarya’daki dana sucukta ise domuz eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı gıda listesine yeni ürünler ve markalar eklendi. 27 Ekim 2026 tarihli kayıtlarda et ve et ürünlerinden çikolataya, baharatlardan çeşni ve soslara kadar farklı ürünlerde uygunsuzluklar yer aldı.
Et ürünlerinde özellikle "tek tırnaklı eti tespiti" öne çıkarken, listede toplam 7 farklı ilden işletme bulunuyor. Kayseri, Bursa ve Kahramanmaraş ise 2'şer kayıtla listenin başını çekiyor.
KAYSERİ'DE İKİ ÜRÜNDE TEK TIRNAKLI ETİ
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Beyarslan Sucukları-Cezayir Arslan'ın, Beyarslan markasıyla satışa sunduğu "Dana Sucuk Hamuru"nda tek tırnaklı eti tespit edildi.
Yine Kocasinan'da Öz Arslan Sucuk Pastırma-Cezayir Arslan'a ait "Çiğ Dana Kıyma"da da tek tırnaklı eti bulunduğu açıklandı.
BURSA'DA SUCUK VE LAHMACUN HARCINDA TESPİT
Listenin dikkat çeken illerinden biri de Bursa oldu.
Nilüfer ilçesinde Yılmaz Çalışan Sucukları-Yılmaz Çalışan tarafından Namlı Et Tanzim markasıyla satışa sunulan "Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk"ta tek tırnaklı eti tespit edildi. Ürünün parti/seri numarası "4 Kasım 2026" olarak listede yer aldı.
Osmangazi ilçesindeki Urfa Çınar Pide Kebap Cantık Lahmacun-Müslüm Deliktaş'a ait "Dana Eti Lahmacun Harcı (Çiğ)" ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildi. Listede ürünün parti/seri numarası 23.08.2026 olarak belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA ET VE BAHARAT LİSTEDE
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ercan Usta Et Tanzim-Hatice Özal'a ait "Çiğ Kırmızı Et (Sığır Eti)" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.
Kentteki bir diğer kayıt ise baharat grubunda yer aldı. Dursunbey Biber ve Baharat-Dursun Selen tarafından Turgay Doğan Baharatları Tatlı Kırmızı Toz Biber markasıyla satışa sunulan "Toz Biber"de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Ürünün parti/seri numarası 27.07.2026 olarak açıklandı.
BALIKESİR'DE DANA KAVURMADA TEK TIRNAKLI ETİ
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Lapan Et Entegre Limited Şirketi'nin Serdenet markalı "Dana Kazan Kavurma" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.
SAKARYA'DA DANA SUCUKTA DOMUZ ETİ TESPİTİ
Listenin en dikkat çeken kayıtlarından biri Sakarya'dan geldi.
Serdivan ilçesinde Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Hacı Kemal markasıyla satışa sunulan "Dana Sucuk" ürününde domuz eti tespit edildi. Listede parti/seri numarası 29.10.2026 olarak yer aldı.
İSTANBUL'DA ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Doğan Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Diblong markasıyla satışa sunulan "Ginseng Chocolate" ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.
Ürünün parti/seri numarası 20042026 olarak açıklandı.
ÇORUM'DA GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA
Çorum Merkez'de Murat Et Ürünleri-Yasemin Keskin'e ait "Mor Renkte Etsiz Çiğ Köfte" ürününde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
7 İL LİSTEDE, 3 İL BAŞI ÇEKİYOR
27 Ekim 2026 tarihli kayıtlarda Kayseri, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kahramanmaraş, İstanbul ve Çorum olmak üzere toplam 7 farklı il yer aldı.
Kayseri, Bursa ve Kahramanmaraş 2'şer ürünle en fazla kaydın bulunduğu iller olurken; Balıkesir, Sakarya, İstanbul ve Çorum'dan birer ürün listeye girdi.