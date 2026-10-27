Kahramanmaraş'ta ise baharat öne çıktı (Foto: AA) KAHRAMANMARAŞ'TA ET VE BAHARAT LİSTEDE Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ercan Usta Et Tanzim-Hatice Özal'a ait "Çiğ Kırmızı Et (Sığır Eti)" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Kentteki bir diğer kayıt ise baharat grubunda yer aldı. Dursunbey Biber ve Baharat-Dursun Selen tarafından Turgay Doğan Baharatları Tatlı Kırmızı Toz Biber markasıyla satışa sunulan "Toz Biber"de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Ürünün parti/seri numarası 27.07.2026 olarak açıklandı. BALIKESİR'DE DANA KAVURMADA TEK TIRNAKLI ETİ Balıkesir'in İvrindi ilçesinde faaliyet gösteren Balıkesir Lapan Et Entegre Limited Şirketi'nin Serdenet markalı "Dana Kazan Kavurma" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Balıkesir'de tek tırnaklı et tespit edildi (Foto: AA) SAKARYA'DA DANA SUCUKTA DOMUZ ETİ TESPİTİ Listenin en dikkat çeken kayıtlarından biri Sakarya'dan geldi. Serdivan ilçesinde Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Hacı Kemal markasıyla satışa sunulan "Dana Sucuk" ürününde domuz eti tespit edildi. Listede parti/seri numarası 29.10.2026 olarak yer aldı. İSTANBUL'DA ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Doğan Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Diblong markasıyla satışa sunulan "Ginseng Chocolate" ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi. Ürünün parti/seri numarası 20042026 olarak açıklandı.