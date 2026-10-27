Görüntülerdeki kişilerden birinin Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan olduğu tespit edildi. Görüşmeye katılan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı olarak tanıtıldığı belirtilen diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için yapılan yüz analizinde ise şahsın Mustafa Özdemir olduğu saptandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu (Foto: Sosyal medya)



RUHSAT PAZARLIĞININ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ



Müşteki Rıdvan Bayar tarafından soruşturma dosyasına sunulan video kayıtlarının hem görüntü hem de ses analizleri gerçekleştirildi.

İnceleme tutanağında, görüşmenin ilk saniyelerinde proje ve yapısal durum hakkında konuşulduğu belirtildi. Mustafa Özdemir'in "Projeyi de mi?", "Proje de ayrı ayrı bağımsız", "Ama yeni birleştirilmiş", "Şimdi de ayrıştırıldı" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Fatih Özkan'ın ise "Yüzde yüz isabetli" diyerek Özdemir'in açıklamalarını onayladığı tespit edildi.



"SÜPER, SÜPER... AL İŞTE CEVAP, HAYIR DE BAKALIM..."



Video kaydının 11 ile 36'ncı saniyeleri arasında işletmenin kullanım amacı, ruhsat ve mevzuata uygunluk konularının ele alındığı belirlendi.

Mustafa Özdemir'in "Orası bir kütüphane", "Yani kütüphane olarak işlev görüyor.", "Ayrı ayrı" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Fatih Özkan'ın ise "Ben de bir türlü", "Neye göre?" sorularını yönelttikten sonra "Süper, süper... Al işte cevap, hayır de bakalım..." dediği kaydedildi.

İnceleme tutanağında Özkan'ın bu sözlerle Mustafa Özdemir'in açıklamalarını haklı bulduğu ve konunun netliğine vurgu yaptığı değerlendirildi.