Bakırköy'de 200 bin dolarlık rüşvet iddiası! Pazarlıktan CHP'li Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası çıktı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in, 200 bin dolarlık rüşvet iddiasının araştırıldığı soruşturma kapsamında incelenen bir görüşmeye katıldığı ortaya çıktı. TAKVİM'in ulaştığı video inceleme tutanağına göre Özdemir, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile birlikte müşteki Rıdvan Bayar'ın iş yerinde ruhsat işlemlerini görüştü. Tutanakta Özdemir'in ruhsatlandırma sürecinde resmi görevinin bulunmadığı belirtildi.
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in rüşvet pazarlıklarına katıldığı iddia edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında, müşteki Rıdvan Bayar'ın sunduğu video kayıtlarına ilişkin hazırlanan inceleme tutanağına TAKVİM ulaştı.
CHP'Lİ OVALIOĞLU'NUN BABASI RÜŞVET PAZARLIĞINDA
Yeşilköy'de bulunan ve Bayar'ın sahibi olduğu Ras Kuaför isimli işletmede gerçekleştirilen görüşmeye, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in katıldığı tespit edildi.
Görüşmenin, müşteki Rıdvan Bayar'dan 200 bin dolar istendiği iddia edilen rüşvet miktarında indirime gidilmesi ve pazarlık yapılması amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.
BELEDİYE BAŞKANININ BABASI GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında incelenen ilk video kaydında, Rıdvan Bayar'ın iş yerine gelen iki kişinin masaya oturarak görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.
Görüntülerdeki kişilerden birinin Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan olduğu tespit edildi. Görüşmeye katılan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı olarak tanıtıldığı belirtilen diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için yapılan yüz analizinde ise şahsın Mustafa Özdemir olduğu saptandı.
Yapılan araştırmada Mustafa Özdemir'in Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası olduğu belirlendi.
RUHSAT PAZARLIĞININ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Müşteki Rıdvan Bayar tarafından soruşturma dosyasına sunulan video kayıtlarının hem görüntü hem de ses analizleri gerçekleştirildi.
İnceleme tutanağında, görüşmenin ilk saniyelerinde proje ve yapısal durum hakkında konuşulduğu belirtildi. Mustafa Özdemir'in "Projeyi de mi?", "Proje de ayrı ayrı bağımsız", "Ama yeni birleştirilmiş", "Şimdi de ayrıştırıldı" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Fatih Özkan'ın ise "Yüzde yüz isabetli" diyerek Özdemir'in açıklamalarını onayladığı tespit edildi.
"SÜPER, SÜPER... AL İŞTE CEVAP, HAYIR DE BAKALIM..."
Video kaydının 11 ile 36'ncı saniyeleri arasında işletmenin kullanım amacı, ruhsat ve mevzuata uygunluk konularının ele alındığı belirlendi.
Mustafa Özdemir'in "Orası bir kütüphane", "Yani kütüphane olarak işlev görüyor.", "Ayrı ayrı" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Fatih Özkan'ın ise "Ben de bir türlü", "Neye göre?" sorularını yönelttikten sonra "Süper, süper... Al işte cevap, hayır de bakalım..." dediği kaydedildi.
İnceleme tutanağında Özkan'ın bu sözlerle Mustafa Özdemir'in açıklamalarını haklı bulduğu ve konunun netliğine vurgu yaptığı değerlendirildi.
"RUHSATA TABİ DEĞİL TAMAM MI?"
Video kaydının 40'ıncı saniyesi ile 1 dakika 15'inci saniyesi arasında yapılan tadilatlar ve imar durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.
Fatih Özkan'ın "Peki, ya ruhsat dedin? Ruhsat..." sözleriyle işlemlerin resmi izin boyutunu sorduğu kaydedildi. Mustafa Özdemir'in ise "Ruhsata tabi değil tamam mı? Boya, badana, aktarma, cam değiştirme bilmem ne...", "Bunlar ruhsata tabi değil. Senin memurun neye tabi? Hizmete tabi...", "Bir dilekçe..." ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Özkan'ın da "Ona da mı?", "Bir saattir bunu savunuyorsun. Yok bir düşman mıyız biz? Niye böyle yapıyorsun?" sözleriyle görüşmeye katıldığı belirtildi. Tutanakta, Özkan'ın bu konuşmalar sırasında Mustafa Özdemir'i destekleyen ifadeler kullandığı ve müşteki Rıdvan Bayar'a sitemkâr yaklaştığı değerlendirmesine yer verildi.
Mustafa Özdemir'in bu bölümde "Kendisi gerçekten çok... Oldu da bitti... Ben bize geleyim... Asansör masrafı ayrı..." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
200 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan önemli ayrıntılardan biri de iddiaya konu 200 bin dolarlık tutar oldu. Konuyla ilgili Rıdvan Bayar'ın ifadesi ve sunduğu video kayıtlarının bu sebeple incelendiği belirtildi.
Hazırlanan video inceleme tutanağının sonuç bölümünde, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in Ras Kuaför isimli işletmeye giderek Rıdvan Bayar ile ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.
BABANIN RESMİ BİR GÖREVİ YOK
Tutanakta, Mustafa Özdemir'in işletmenin ruhsatlandırılması konusunda herhangi bir resmi görevinin bulunmadığına dikkat çekildi.
Özdemir'in Fatih Özkan ile birlikte hareket ederek müştekiyle görüşmesinin resmi ruhsatlandırma sürecinin dışında kaldığı, ilgili mevzuata ve imar kanununa aykırı olduğu yönünde tespit yapıldı.
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