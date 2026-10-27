Yeni Parti'den istifa eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, istifa kararının ardından sessizliğini bozarak kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Parti yönetimi ve İzmir İl Başkanlığı seçim süreçlerini sert bir dille eleştiren Erdoğan, Genel Başkan Özgür Özel ve İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik eleştirilerde bulunurken; İl Başkan Yardımcısı Gülden Aslı Değirmenci ile yaşadığı tartışmanın bardağı taşıran son damla olduğunu kaydetti.

İlkay Girgin Erdoğan. (Foto: Sosyal medya)

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI, LİYAKATSİZLİK KORUNDU"

Erdoğan, açıklamasında parti içindeki yönetim anlayışını ve verilen sözlerin tutulmamasını eleştirdi.

SÖYLEM VE UYGULAMA ÇELİŞKİSİ

Erdoğan, "İlçeyi kucaklamayan anlayışın karşısında duracağız" sözlerinin sahada karşılık bulmadığını, 5 Ekim 2026 tarihinde verdikleri dilekçe ve uyarılara rağmen haksızlıkların düzeltilmediğini söyledi.

Ayrıca Erdoğan, kendisine karşı çalışan, şaibeli üyelik kayıtlarına karışan kişilerin ilçe yönetimine girmesine itiraz ettiğini, Genel Merkezden gelen iki milletvekilinin il kongresi öncesi bu durumu düzeltme sözü vermesine rağmen sözün tutulmadığını açıkladı.

Yeni Parti Genel Başkanı, kongre sonrasında Meclis kürsüsünden şu açık iradeyi ortaya koymuştu: "Bir ilçede aday seçilmişse o aday önemli bir güç elde etmiştir. Ancak bu gücü eline alıp 'Listemi kendim yaptım, bundan sonrasına karışmam' diyerek ilçeyi dışlayan, kucaklamayan bir anlayışa girerse Genel Başkan onun arkasında değil, karşısında olacaktır. Ertesi gün bir araya gelinmesini, ilçeyi kucaklayacak ortak bir yönetim listesi oluşturulmasını istiyorum." Yeni Parti Genel Başkanının bu sözleri örgüt içi demokrasiye dair açık bir siyasi taahhüttü. Ancak ilçe ve il seçimlerinde yaşananlar, söylem ile uygulama arasındaki derin çelişkiyi gözler önüne serdi. Benim Karaburun Belediye Başkanı olarak 5 Ekim 2026 tarihinde Yeni Parti İzmir İl Başkanlığı'na vermiş olduğum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'e de WhatsApp üzerinden ilettiğim tespit ve uyarıların parti tarafından dikkate alınmadığını gördüm."

AKRABA KONTENJANI VURGUSU

İlkay Girgin Erdoğan ayrıca muhalefette alışık olduğumuz bir başka konuya daha değindi. Erdoğan, Ordu Milletvekili Seyit Torun'un yakınının il yönetimi 1. yedek sırasına konduğunu, kendisini partiden kovan Değirmenci'nin ise eski milletvekili Taceddin Bayır'ın akrabası olması sebebiyle il yönetiminde yer bulduğunu öne sürdü.

MAKAM İNSAN ONURUNUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Sözlerine, "Ancak sadece o binayı terk etmedim, o gün partimden de istifa ettim." Diyerek devam eden İlkay Girgin Erdoğan, açıklamasının devamında; " Çünkü makam, insan onurunun üzerinde değildir. Bir koltukta oturmak uğruna saygısızlığı kabullenmek, yanlış karşısında susmak benim siyasi anlayışıma sığmaz. Ben makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim... Bugün geldiğimiz noktada, bana karşı bu kabul edilemez üslubu takınan ve istifama giden sürecin sorumlularından biri olan dayısının milletvekili Taceddin Bayır'ın olması nedeniyle Gülden Aslı Değirmenci de İzmir İl yönetiminde yerini almıştır. Bu durum değişmesini umut ettiğimiz zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü gösterdi. Örgüt emeğinin ve iradesinin hak ettiği değeri görmediği bir yerde aynı inançla yol yürümek mümkün değildir." Diye konuştu.

KAMUOYUNA SORUYORUM…

Açıklamasının son bölümünde kamuoyuna da sorular yönelten Erdoğan, "O hâlde sormak gerekiyor: Genel Başkanın kürsüden açıkladığı ilkeler kimin için geçerli idi? İlçeyi kucaklamayan yönetimlere karşı durulacağı söylenirken, itiraz eden belediye başkanları neden dışlanmıştır? Verilen sözler neden tutulmamıştır? Demokratik temsil ve kucaklayıcılık söylemleri, uygulamada neden görmezden gelinmiştir? Sözde Demokrasi şöleninde ön seçim vaat ediliyor ise ilçe ve il yönetim listesi neden çarşaf değil, blok liste olmuştur? Demokrasi; yalnızca seçim sandığından ibaret değildir. Demokrasi; farklı görüşleri dinlemek, seçilmiş iradeye saygı duymak, kimseyi dışlamamak ve verilen sözü tutmaktır. Söylem başka, uygulama başka olduğunda tezatlık yaşanan bu süreçte yalnızca kişiler değil, partiye olan güven de kaybedilir. Bugün İzmir geneline baktığımda, aldığım istifa kararının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gururla görüyorum. Bu açıklama bir makam talebi ya da siyasi pazarlık değil; liyakatsizliğe, atama zihniyetine, verilen sözlerin unutulmasına ve savunulan ilkelerin çiğnenmesine karşı bir başkaldırıdır. Ben partimden ayrılmayı göze aldım; ancak kendime olan saygımı kaybetmeyi asla kabul etmedim. Herkes bilsin ki; Karaburun'a, toprağıma ve vatandaşlarıma duyduğum derin sevgi, saygı ve hizmet bilinci; ilk günkü azim ve kararlılığımca sürmeye devam edecektir. İnandığım yolda, ilkelerimden taviz vermediğim için bu nedenlerle istifa ettiğimi, kamuoyunun takdirlerine sunuyorum." diye konuştu.