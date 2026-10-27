Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada, ihale yolsuzlukları ve milyonlarca liralık şüpheli para transferleri gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan sanıkların ifadeleri, ihale süreçlerindeki usulsüzlükleri ve hakedişlerden alınan komisyonları gözler önüne serdi.

Belediye kasalarını çarçur eden CHP ve Yeni Partili belediyelerin merkezinde yer aldığı vurgun davalarının bir yenisi İstanbul'un Şile ilçesinde görülüyor.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ İŞİN İÇİNDE

Şile işinin kendisine Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve Arif Sevik tarafından getirildiğini öne süren tutuksuz sanık Mehmet Sait Köse, mahkeme heyetinin soruları üzerine çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sundukları hizmetlerde bazen doğrudan temin bazen açık ihale usulü uygulandığını belirten Köse, sanatçılara yapılan ödemelerin bir kısmını resmi yollardan, saz ekibi ve menajerlere ise elden yaptığını anlattı.

RÜŞVET İTİRAFI: "VERMEYE MECBURDUK YOKSA PARA GELMİYORDU"

Kendisine gelen 13 milyon liralık hakediş parasından sonra gönderilen 3 milyon 250 bin liranın akıbeti sorulan Köse, "Vermeye mecbur kaldık, yoksa gelmiyordu para. Borç harç içindeydik. Vermezsek bu parayı göndermiyorlar bize dediler. Sonra o para geldi borçları ödedim, kalanı da Arif'e gönderdim. Parayı bankanın içerisinde Arif'in gönderdiği kuzenine teslim ettik." iddiasında bulundu.

AHBAP'IN ASİSTANINDAN "AYNI PARA GELİP GİTTİ" SAVUNMASI

Duruşmada dikkat çeken diğer savunma ise Haluk Levent'in asistanlığını yapan tutuklu sanık Yeliz Kaya'dan geldi.

Levent'in 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla kendi hesaplarında bloke olması ve mobil bankacılık kullanmayı bilmemesi sebebiyle kendi hesaplarını kullandığını anlatan Kaya, gelen her paranın kaynağını bilmediğini dile getirdi.

Berkant Acil veya K.A. firması ailesiyle Haluk Levent arasında kendi hesabı üzerinden gerçekleşen yaklaşık 96 milyon 300 bin liralık para transfer trafiği sorulan Kaya, "Bu aynı paranın gelip geri gitmesi aslında. 1,5 milyon dolar bir gün kaldı zaten hesabımda. O zamanın kuruyla 51 milyon lira yapıyormuş. 2 milyon borç istiyor kardeşinden mesela Haluk Bey, o yolluyor. Bir hafta sonra biz o parayı geri yolluyoruz. Hesap hareketleri incelendiğinde aynı paranın gelip gittiği ve onun da tutarları yükselttiğini fark edersiniz." cevabını verdi.

FESTİVAL KILIFIYLA MALI GÖTÜRDÜLER

Şile Belediyesinde 19 yıldır çalıştığını ve 6 aydır kültür müdürlüğünde vekil olarak görev yaptığını söyleyen tutuksuz sanık Burç Civan, eski dönem memurları olarak sürekli baskı ve mobbing ortamına maruz kaldıklarını ifade etti.

Seçimlerden sonra gelen yetkililerin kendilerini müdürün üstünde gördüğünü ve eski personelin pasifize edildiğini aktaran Civan, 35. Şile Bezi Festivali ihalesindeki usulsüzlüklere dikkat çekti.

İşin açık ihale usulü yapılması gerektiğini koordinatörlere ilettiğini ve teknik şartname hazırladığını kaydeden Civan, "Nedense hiç ciddiye alınmadı. İşin başlangıç aşamalarına veya toplantıların hiçbirine biz dahil olmadık. Festivalin temmuz sonu, ağustos başı yapılacağı, açık ihaleye zaman kalmadığı söylendi Ferhat Domurcuk tarafından. Ferhat Domurcuk tarafından festivalin yapılacağı, hazırlıkların hızlıca yapılması gerektiği, festivalin 22/b kapsamında, tek kaynaktan alım usulüyle yapılacağı söylendi." dedi.

İHALE TİYATROSU 3 GÜNDE OLDUBİTTİ

Geçmiş yıllardaki festivallerin hiçbirinde tek kaynaktan alım yapılmadığını hatırlatan Civan, festivali resmi olarak belediyeden alan yerin S. Müzik olduğunu bildirdi.

Bütün işlemlerin 3 gün içerisinde gerçekleştiğini anlatan Civan, "Biz sadece firmanın verdiği teklif üstünden işlem yaptık. Piyasa araştırması yapmadık, zaman olmadı. Sanatçılar arasındaki fiyat farkını bilmiyoruz. Artık, yönetim neye istinaden bu kararı aldı her şey ortada. İş çok önceden birine verilmiş, sanatçılar belirlenmiş. Öncekilerde hep açık ihale olduğu için firmalar girip tekliflerini sunardı. Sadece 35. Şile Bezi Festivali 22/b kapsamında yapılmıştır." ifadelerini kullandı.