Başkan Erdoğan 24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen R4 toplantısının ardından aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'nin de olduğu bakanlar heyetini kabul etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır'ın endişeleri konuşulur" diyerek Kahire'ye açık kapı bırakmıştı. MISIR'A "BİZİMLE OL, KAZAN" ÇAĞRISI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız" demiş, Kahire'nin Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağını dile getirmişti.

Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'yi kabul etti. Ankara, Akdeniz'de yetki anlaşması için Mısır'a açık kapı bıraktı (Foto: DHA) KAHİRE'YE AÇIK KAPI: BAŞKAN ERDOĞAN MISIRLI BAKANI KABUL ETTİ

Bu teze göre Girit gibi adalara kısıtlı deniz yetki alanı tanındığından, Mısır'ın Türkiye ve Libya ile yapacağı olası bir sınırlandırma anlaşmasında Kahire çok daha geniş MEB alanına kavuşuyor.

Ankara ile Trablus arasında imzalanan ve Libya meclisinin onayladığı anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor.

Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ANLAŞMADA GİRİT FAKTÖRÜ: MISIR YUNAN'A UYARSA AKDENİZ'DE BÜYÜK ALAN KAYBEDECEK

Mısır, İsrail ve Yunan'a uyarsa anlaşmadaki Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Buna karşın Atina yönetimi, uluslararası hukukta adaların da anakaralar gibi tam yetkili deniz alanına sahip olduğunu savunuyor.

Mısır'ın Yunanistan tezlerini esas alan bir sınırlandırmayı kabul etmesi durumunda ise Girit Adası'na tam yetki verileceğinden; Mısır, Doğu Akdeniz'deki potansiyel deniz yetki alanından önemli ölçüde feragat etmiş ve daha dar bir alana razı gelmiş oluyor.