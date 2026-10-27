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Türkiye'den Mısır'a "Akdeniz" çıkarması! Kahire'nin önündeki iki yol: Ya Ankara ile kazanacak ya da İsrail-Yunan'a uyup kaybedecek

Türkiye, Siyonist-Helenist ittifaka karşı Doğu Akdeniz'de stratejik hamlelere imza atıyor. Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye, Mısır'a da açık kapı bıraktı. Mısır makamlarına "Akdeniz'de bizimle ol, kazan" mesajı verilirken, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi. Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak. Ancak Yunan'a uyarsa anlaşmadaki Girit faktörüne takılacak ve Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek.

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Türkiye'den Mısır'a "Akdeniz" çıkarması! Kahire'nin önündeki iki yol: Ya Ankara ile kazanacak ya da İsrail-Yunan'a uyup kaybedecek
Türkiye, Doğu Akdeniz'deki satranç tahtasında bölgenin kaderini belirleyecek hamlelere imza atıyor. Ankara-Trablus-Bingazi hattındaki Deniz Yetki Anlaşması sonrası Türkiye ev sahipliğinde "Tek Libya" görüşmeleri yapıldı.

Libya Savunma Bakanı Korgeneral Abdusselam Zubi ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter bir araya getirildi. Trablus ve Bingazi temsilcileri orduların birleşmesini görüştü. Sirte'yi ortak askeri merkez yapma konusunda uzlaştı.

Ankara'daki zirveye BAE, Mısır ve Katar temsilcileri de katıldı.

Hafter, Ankara'dan sonra Kahire'ye gitti (Foto: Sosyal medya)Hafter, Ankara'dan sonra Kahire'ye gitti (Foto: Sosyal medya)

HAFTER KAHİRE'YE GİTTİ... LİBYA'DAN MISIR'A "AKDENİZ" ÇAĞRISI

Saddam Hafter, Ankara'daki Libya görüşmelerinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mısır'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili endişelerini ele almaya ve bu konuda görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


ANKARA'DAN 'MISIR' ATAĞI: ÖNCE HAFTER SONRA TOKEL

Ankara-Trablus-Bingazi ekseninde gelişmelerle eş güdümlü olarak Türkiye'den de sürpriz bir Mısır atağı geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kahire'ye hem askeri hem de stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu noktada Ankara'nın "Mavi Vatan" politikasındaki Mısır'la ilgili tutumuna dikkat çekmekte fayda var.

Türkiye tıpkı Libya gibi Mısır'la da deniz yetki anlaşması imzalamaya hazır olduğunu her fırsatta dile getiriliyor.

Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'yi kabul etti. Ankara, Akdeniz'de yetki anlaşması için Mısır'a açık kapı bıraktı (Foto: DHA)Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'yi kabul etti. Ankara, Akdeniz'de yetki anlaşması için Mısır'a açık kapı bıraktı (Foto: DHA)

KAHİRE'YE AÇIK KAPI: BAŞKAN ERDOĞAN MISIRLI BAKANI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan 24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen R4 toplantısının ardından aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati'nin de olduğu bakanlar heyetini kabul etmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısır'ın endişeleri konuşulur" diyerek Kahire'ye açık kapı bırakmıştı.

MISIR'A "BİZİMLE OL, KAZAN" ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise "Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız" demiş, Kahire'nin Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağını dile getirmişti.

Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mısır, Türkiye ile anlaşırsa 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ANLAŞMADA GİRİT FAKTÖRÜ: MISIR YUNAN'A UYARSA AKDENİZ'DE BÜYÜK ALAN KAYBEDECEK

Ankara ile Trablus arasında imzalanan ve Libya meclisinin onayladığı anlaşma, "adaların anakaralar kadar kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge (MEB) üretemeyeceği" tezine dayanıyor.

Bu teze göre Girit gibi adalara kısıtlı deniz yetki alanı tanındığından, Mısır'ın Türkiye ve Libya ile yapacağı olası bir sınırlandırma anlaşmasında Kahire çok daha geniş MEB alanına kavuşuyor.

Mısır, İsrail ve Yunan'a uyarsa anlaşmadaki Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Mısır, İsrail ve Yunan'a uyarsa anlaşmadaki Akdeniz'de büyük MEB alanı kaybedecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Buna karşın Atina yönetimi, uluslararası hukukta adaların da anakaralar gibi tam yetkili deniz alanına sahip olduğunu savunuyor.

Mısır'ın Yunanistan tezlerini esas alan bir sınırlandırmayı kabul etmesi durumunda ise Girit Adası'na tam yetki verileceğinden; Mısır, Doğu Akdeniz'deki potansiyel deniz yetki alanından önemli ölçüde feragat etmiş ve daha dar bir alana razı gelmiş oluyor.

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