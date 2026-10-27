Gazetecileri öldürdüler, haberin izini sildiler! İsrail’in medyakırımı BM raporunda
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail’in Gazze’de gazetecilere yönelik saldırılarının ve medya üzerindeki baskılarının soykırımı kolaylaştırdığını belirtti. Yaklaşık 300 gazetecinin öldürüldüğünün aktarıldığı raporda, uluslararası medya kuruluşları ve dijital platformların rolüne de dikkat çekildi. Albanese, hakikate yönelik saldırının bazı boyutlarını “medyakırım” olarak nitelendirdi.
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını ve Filistinlilerin sesini bastırmaya yönelik uygulamalarını incelediği "Enkaz Altında Hakikat: Soykırım Zamanında Medya" başlıklı raporunu dün BM Genel Kuruluna sundu.
Raporda, gazetecilerin öldürülmesi ve medya altyapısının tahrip edilmesinden sansüre, dijital platformlardaki kısıtlamalardan uluslararası medyanın yayın politikalarına kadar çok sayıda uygulama ele alındı. "Hakikatin yok edilmesinin bir halkın yok edilmesinin parçası haline geldiği" vurgulandı.
İsrail'in Filistinli medya çalışanlarını öldürdüğü, yaraladığı, alıkoyduğu, işkenceye maruz bıraktığı ve "terörist" olarak nitelendirdiği belirtilen raporda; sansür, nefret söylemi ve soykırımı inkâr eden yayınlara da yer verildi.
Uluslararası medya kuruluşları ile dijital platformların ise Filistinlilerin sesini geri plana iterek İsrail'in anlatılarını yeniden ürettiği ve çarpıtmaları normalleştirdiği ifade edildi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Bu uygulamalar yalnızca soykırıma eşlik etmekle kalmadı, aynı zamanda soykırımın gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı ve sorumluların hesap vermesini engelledi. Hakikate yönelik bu saldırının bazı boyutları 'medyakırım' olarak tanımlanabilir."
YAKLAŞIK 300 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ, 400'DEN FAZLASI YARALANDI
Uluslararası hukukun devletlere medya çalışanlarını koruma yükümlülüğü getirdiğinin hatırlatıldığı raporda, İsrail ordusunun Gazze'de gazetecileri doğrudan hedef aldığı belirtildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazeteciyi öldürdüğü, 400'den fazlasını yaraladığı kaydedildi. Hayatını kaybeden gazetecilerin yaklaşık 70'inin, mesleki faaliyetlerini yürüttükleri sırada öldürüldüğü aktarıldı.
GAZETECİLERİN 710 YAKINI HAYATINI KAYBETTİ
Raporda, gazetecilerin ailelerinin de mesleki faaliyetler nedeniyle ağır bedeller ödediğine dikkat çekildi. İsrail'in gazetecilerin toplam 710 yakınını öldürdüğü ifade edildi.
Ailelerin yaşadığı kayıplara örnek olarak Filistinli foto muhabiri Fatma Hassouna gösterildi. Hassouna'nın, 16 Nisan 2025'te evinin hassas güdümlü mühimmatla vurulması sonucu beş aile üyesiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.
150'DEN FAZLA GAZETECİNİN EVİ YIKILDI
İsrail'in gazetecilerin mesleki faaliyetlerini engellemek amacıyla ailelerini de hedef aldığına işaret edilen raporda, Ekim 2023'ten bu yana 150'den fazla gazetecinin evinin yıkıldığı bildirildi.
Raporda, evlerin yıkılmasının medya sektörüne yönelik zulüm niyetini ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.
150 MEDYA OFİSİ YIKILDI, İLETİŞİM ALTYAPISI AĞIR HASAR ALDI
İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarının belgelenmesini engellemek amacıyla medya altyapısını da hedef aldığı belirtilen raporda, haber üretimi ve iletişim imkânlarına verilen zarar ayrıntılarıyla aktarıldı.
İsrail ordusunun Ekim 2025 itibarıyla haber ajanslarının merkezleri, yayın kuleleri ve radyo istasyonları dâhil 150 medya ofisini yıktığı bildirildi.
Gazze'deki iletişim altyapısının yüzde 81'inin yok edildiği, yüzde 12'sinin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.
ALIKONULAN GAZETECİLERDEN İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDET ANLATIMLARI
Raporda, İsrail'in gazetecileri öldürmenin yanı sıra 100'den fazla gazeteciyi kaçırdığı veya alıkoyduğu belirtildi. Gazetecilerin işkenceye, cinsel şiddete ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.
Serbest bırakılan gazetecilerin; fiziksel saldırı, tecavüzü de içeren cinsel şiddet, duyusal yoksunluk, yetersiz beslenme ve tıbbi ihmale ilişkin anlatımlarına yer verildi.
İsrailli bir subayın alıkonulan gazetecilere, "Bütün gazetecileri öldürdüm, öldüremediklerimi de buraya getirdim" dediği de rapora yansıdı.
"HAMAS AJANI" SUÇLAMASIYLA HEDEF GÖSTERME
İsrail'in öldürdüğü, işkence ettiği veya alıkoyduğu gazetecileri "Hamas ajanı" olmakla suçlayarak eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.
Raporda, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik biçimde "Hamas mensubu" olarak göstermeyi amaçlayan özel bir birim kurduğu belirtildi. Filistinli gazetecilerin, öldürülmeden önce Hamas üyeliğiyle suçlanarak hedef gösterildiği vurgulandı.
MEDYA KURULUŞLARINA VE SOSYAL PLATFORMLARA İÇERİK KALDIRMA BASKISI
Raporda, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin haberlerin yayımlanmasını engellemek için geleneksel medya kuruluşları ve sosyal medya platformları üzerinde ciddi baskı kurduğu belirtildi.
Bu politikanın İsrail'i, içerik kaldırma talebinde bulunan ülkeler arasında dünyanın en faal aktörlerinden biri hâline getirdiği kaydedildi.
İsrail'in Filistin yanlısı haber ve içerikleri bastırmak amacıyla "Project Esther" adlı bir kampanya başlattığı ifade edilen raporda, Google ve X'in de aralarında bulunduğu şirketlerle yaklaşık 50 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandığı aktarıldı.
İSRAİL MEDYASINDA ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN SÖYLEMLER
İsrail'deki ana akım ve hükümet yanlısı medya kuruluşlarının yayınları da raporda ele alındı. Bu kuruluşların Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik eden ve saldırıları meşrulaştıran söylemlere yer verdiği belirtildi.
Bazı yayınlarda Gazze'de "masum kimsenin olmadığı", Filistinlilerin "sivil olmadığı" ve bölgede "iki buçuk milyon teröristin" yaşadığı iddialarının dile getirildiği aktarıldı.
Filistinlilerin "canavarlar", "kanserli oluşum" ve "yamyamlar" gibi ifadelerle hedef alındığı, bazı medya kuruluşlarında Filistinlilerin "ortadan kaldırılması gerektiğinin" savunulduğu kaydedildi.
Raporda, Channel 14 sunucusu Shimon Riklin'in Gazze'nin "yeryüzünden silinmesi" çağrısında bulunduğu belirtildi. Aynı kanalın, şarkıcı Eyal Golan'ın "Gazze'yi silin, orada tek bir insan bile bırakmayın" sözlerini yayımladığı aktarıldı.
Channel 12'de yayımlanan bir programda ise gazeteci Yehuda Schlesinger'in cinsel şiddetin devlet politikası hâline getirilmesini savunduğu ve Filistinlilerin "bunu hak ettiğini" söylediği kaydedildi.
MUHALİF GAZETECİLERE BATI BAŞKENTLERİNDE BASKI
Raporda, İsrail'in Gazze'deki Filistinli gazetecileri hedef almasının yanı sıra kendi söylemlerini desteklemeyen gazetecileri susturmak amacıyla Batı başkentlerinde de baskı uyguladığı belirtildi.
Medya kuruluşlarının bu baskılar sonucunda çok sayıda gazeteciyi işten çıkardığı ifade edildi. BBC Arapçada çalışan bazı gazetecilerin disiplin süreçlerine maruz bırakıldığı ve bu durumun istifalara yol açtığı aktarıldı.
BATI MEDYASININ YAYIN POLİTİKALARI DA RAPORDA
Batılı medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını meşrulaştıran yayınlarına da dikkat çekildi.
BBC, New York Times, CNN ve Washington Post'un haberlerinde İsrail yönetiminin söylemlerinin yaygınlaştırıldığı, buna karşılık Filistinlilerin seslerinin kısıldığı öne sürüldü.
Raporda, BBC'nin yayın rehberinde Gazze'nin "işgal altındaki topraklar" arasında açıkça tanımlanmadığı, Batı Şeria ve Gazze için İsrail'in tercih ettiği "ihtilaflı bölgeler" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.
Medya kuruluşlarının çoğunlukla "soykırım", "etnik temizlik" ve "işgal altındaki topraklar" ifadelerini kullanmaktan kaçındığı belirtildi.
DİJİTAL PLATFORMLARDA HESAP VE İÇERİK KISITLAMALARI
Raporda, X, Meta, Alphabet ve TikTok gibi dijital platformların içerik denetimi ve hesap kısıtlamaları yoluyla Filistinlilerin sesini bastırırken İsrail'in anlatısını güçlendirdiği öne sürüldü.
Raporda yer verilen verilere göre X, soykırımı belgeleyen aktivistlerin, gazetecilerin ve Filistinlilerin yüzlerce hesabını herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı.
KANITLARIN KORUNMASI İÇİN BAĞIMSIZ MEKANİZMA ÇAĞRISI
Albanese'nin raporunda, BM Genel Kuruluna gazetecilere karşı işlenen suçlara ilişkin kanıtların korunması amacıyla bağımsız bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.
İsrail'den gazetecilere yönelik saldırıları durdurması, keyfî olarak gözaltında tuttuğu kişileri serbest bırakması ve uluslararası medya kuruluşları ile insan hakları gözlemcilerinin Gazze'ye girişine izin vermesi istendi.
Devletlere de Filistinli gazetecilere yönelik saldırıları soruşturma ve sorumluları adalet önüne çıkarma çağrısı yapıldı. Şiddete ve soykırıma teşvike karşı önlem alınması, soykırımı önleme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi talep edildi.