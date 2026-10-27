"Bu uygulamalar yalnızca soykırıma eşlik etmekle kalmadı, aynı zamanda soykırımın gerçekleştirilmesini kolaylaştırdı ve sorumluların hesap vermesini engelledi. Hakikate yönelik bu saldırının bazı boyutları 'medyakırım' olarak tanımlanabilir."

Uluslararası medya kuruluşları ile dijital platformların ise Filistinlilerin sesini geri plana iterek İsrail'in anlatılarını yeniden ürettiği ve çarpıtmaları normalleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in Filistinli medya çalışanlarını öldürdüğü, yaraladığı, alıkoyduğu, işkenceye maruz bıraktığı ve "terörist" olarak nitelendirdiği belirtilen raporda; sansür, nefret söylemi ve soykırımı inkâr eden yayınlara da yer verildi.

Raporda, gazetecilerin öldürülmesi ve medya altyapısının tahrip edilmesinden sansüre, dijital platformlardaki kısıtlamalardan uluslararası medyanın yayın politikalarına kadar çok sayıda uygulama ele alındı. "Hakikatin yok edilmesinin bir halkın yok edilmesinin parçası haline geldiği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarının belgelenmesini engellemek amacıyla medya altyapısını da hedef aldığı belirtilen raporda, haber üretimi ve iletişim imkânlarına verilen zarar ayrıntılarıyla aktarıldı.

İsrail'in gazetecilerin mesleki faaliyetlerini engellemek amacıyla ailelerini de hedef aldığına işaret edilen raporda, Ekim 2023'ten bu yana 150'den fazla gazetecinin evinin yıkıldığı bildirildi.

Ailelerin yaşadığı kayıplara örnek olarak Filistinli foto muhabiri Fatma Hassouna gösterildi. Hassouna'nın, 16 Nisan 2025'te evinin hassas güdümlü mühimmatla vurulması sonucu beş aile üyesiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail vurdu, ekranlar perdeledi! BM raporunda Batı medyasına ağır eleştiri. (Foto: AA)

ALIKONULAN GAZETECİLERDEN İŞKENCE VE CİNSEL ŞİDDET ANLATIMLARI

Raporda, İsrail'in gazetecileri öldürmenin yanı sıra 100'den fazla gazeteciyi kaçırdığı veya alıkoyduğu belirtildi. Gazetecilerin işkenceye, cinsel şiddete ve kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan gazetecilerin; fiziksel saldırı, tecavüzü de içeren cinsel şiddet, duyusal yoksunluk, yetersiz beslenme ve tıbbi ihmale ilişkin anlatımlarına yer verildi.

İsrailli bir subayın alıkonulan gazetecilere, "Bütün gazetecileri öldürdüm, öldüremediklerimi de buraya getirdim" dediği de rapora yansıdı.

Gazze’nin sesine saldırı, hakikate sansür! İsrail’in medyakırım politikası BM raporunda. (Foto: AA)

"HAMAS AJANI" SUÇLAMASIYLA HEDEF GÖSTERME

İsrail'in öldürdüğü, işkence ettiği veya alıkoyduğu gazetecileri "Hamas ajanı" olmakla suçlayarak eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Raporda, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik biçimde "Hamas mensubu" olarak göstermeyi amaçlayan özel bir birim kurduğu belirtildi. Filistinli gazetecilerin, öldürülmeden önce Hamas üyeliğiyle suçlanarak hedef gösterildiği vurgulandı.

MEDYA KURULUŞLARINA VE SOSYAL PLATFORMLARA İÇERİK KALDIRMA BASKISI

Raporda, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin haberlerin yayımlanmasını engellemek için geleneksel medya kuruluşları ve sosyal medya platformları üzerinde ciddi baskı kurduğu belirtildi.

Bu politikanın İsrail'i, içerik kaldırma talebinde bulunan ülkeler arasında dünyanın en faal aktörlerinden biri hâline getirdiği kaydedildi.

İsrail'in Filistin yanlısı haber ve içerikleri bastırmak amacıyla "Project Esther" adlı bir kampanya başlattığı ifade edilen raporda, Google ve X'in de aralarında bulunduğu şirketlerle yaklaşık 50 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandığı aktarıldı.

İSRAİL MEDYASINDA ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN SÖYLEMLER

İsrail'deki ana akım ve hükümet yanlısı medya kuruluşlarının yayınları da raporda ele alındı. Bu kuruluşların Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik eden ve saldırıları meşrulaştıran söylemlere yer verdiği belirtildi.

Bazı yayınlarda Gazze'de "masum kimsenin olmadığı", Filistinlilerin "sivil olmadığı" ve bölgede "iki buçuk milyon teröristin" yaşadığı iddialarının dile getirildiği aktarıldı.

Filistinlilerin "canavarlar", "kanserli oluşum" ve "yamyamlar" gibi ifadelerle hedef alındığı, bazı medya kuruluşlarında Filistinlilerin "ortadan kaldırılması gerektiğinin" savunulduğu kaydedildi.

Raporda, Channel 14 sunucusu Shimon Riklin'in Gazze'nin "yeryüzünden silinmesi" çağrısında bulunduğu belirtildi. Aynı kanalın, şarkıcı Eyal Golan'ın "Gazze'yi silin, orada tek bir insan bile bırakmayın" sözlerini yayımladığı aktarıldı.

Channel 12'de yayımlanan bir programda ise gazeteci Yehuda Schlesinger'in cinsel şiddetin devlet politikası hâline getirilmesini savunduğu ve Filistinlilerin "bunu hak ettiğini" söylediği kaydedildi.

Gazze’de gazeteciler hedefte! BM raporunda İsrail’e medyakırım suçlaması. (Foto: AA)

MUHALİF GAZETECİLERE BATI BAŞKENTLERİNDE BASKI

Raporda, İsrail'in Gazze'deki Filistinli gazetecileri hedef almasının yanı sıra kendi söylemlerini desteklemeyen gazetecileri susturmak amacıyla Batı başkentlerinde de baskı uyguladığı belirtildi.

Medya kuruluşlarının bu baskılar sonucunda çok sayıda gazeteciyi işten çıkardığı ifade edildi. BBC Arapçada çalışan bazı gazetecilerin disiplin süreçlerine maruz bırakıldığı ve bu durumun istifalara yol açtığı aktarıldı.

BATI MEDYASININ YAYIN POLİTİKALARI DA RAPORDA

Batılı medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını meşrulaştıran yayınlarına da dikkat çekildi.

BBC, New York Times, CNN ve Washington Post'un haberlerinde İsrail yönetiminin söylemlerinin yaygınlaştırıldığı, buna karşılık Filistinlilerin seslerinin kısıldığı öne sürüldü.

Raporda, BBC'nin yayın rehberinde Gazze'nin "işgal altındaki topraklar" arasında açıkça tanımlanmadığı, Batı Şeria ve Gazze için İsrail'in tercih ettiği "ihtilaflı bölgeler" ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

Medya kuruluşlarının çoğunlukla "soykırım", "etnik temizlik" ve "işgal altındaki topraklar" ifadelerini kullanmaktan kaçındığı belirtildi.