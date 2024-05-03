Türkiye’nin 100 akı

ABD'de yılda 8 kez yayınlanan iş dünyası dergisi Fast Company, Türkiye'deki iş kadınlarını araştırdı. Buna göre cirosu 300 milyar lirayı bulan kadın patronların olduğu ortaya çıktı. Sıralamada farklı sektörlerden kadınlar yer aldı.



İLK SIRA DOĞAN'IN

Listenin ilk sırasına Hanzade Doğan yazıldı. İkinci sırasını ise Trendyol İcra Kurulu Başkanı Demet Mutlu kaptı. 25-30 milyon lira ciro ile Tazi'nin sahibi Nezire Bocu Aruch, Masraff'ın sahibi Begül Eray Sezgin, Kidly'in sahibi Yağmur Demirtutan ise ilk 100'e girmeyi başardı. Listenin ilk 25 ismi şöyle:



CİROSU 300 MİLYAR TL VE ÜZERİ

- HANZADE DOĞAN: Nesine/Hepsiburada 120-150 MİLYAR TL ARASI

- DEMET MUTLU: Trendyol 20-22.5 MİLYAR TL ARASI

- NİHAN ÇOLAK EROL: Enuygun.com 13-15 MİLYAR TL

- GÜLDEN YILMAZ: Koton

- BAŞAK TAŞPINAR: Armut.com 5-7 MİLYAR TL

- YONCA ULUSOY: Oto.net

- EDİBE AKSOY SÜRÜCÜ: Likit Kimya 3-3.5 MİLYAR TL

- NİLGÜN KELEŞ: Sertrans

- YASEMİN AÇIK: Seza Çimento Group

- HANDE ÇİLİNGİR: Insider

- SEZEN SARAL: Reeder 1.9-2 MİLYAR TL

- RİNA ONUR ŞİRİNOĞLU: Spyke Games

- ZEYNEP DAĞLI: Momento

- GAMZE CİZRELİ: Big Chefs

- HATİCE ÖZ: Lokman Ecza 1.6-1.8 MİLYAR TL

- HANDE İZMİRLİOĞLU: Dolap

- SELEN YORGUN TAVİT: Selen Kozmetik

- AYÇA EROĞLU: Systemair

- OYA OKUR ERCİYEŞ: Sefamerve

- AYŞE NAZMİYE UÇA: Datassist 1-1.3 MİLYAR TL

- PELİN KENEZ: Zeplin

- KIVILCIM PINAR KOCABIYIK: Akko Marka

- AYSUN AKTAŞ ERDOĞAN: ACS Enerji

- ŞEHLEM AKBULUT: Paym.es 700-800 MİLYON TL

- ELİF ASLI YILDIZ: Patiswiss

- SENA ÖKTEM: Martı

- NUR GÖKMAN: Hitit Yazılım

- BETÜL HELVACI: Biotekno

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