Taraftarın seçimi Dursun Özbek

G.Saray'da 26 Mayıs'ta başkanlık seçimi yapılacak. Başkan adayları Dursun Özbek ve Prof. Dr. Süheyl Batum, bugün listelerini teslim edecek. Kritik seçimde mevcut başkan Dursun Özbek'e Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, mevcut başkan Özbek'in göreve devam etmesini istiyor. Taraftar paylaştıkları mesajlarda, "Galatasaray son döneminde önemli başarılar elde etti. Ayrıca devam etmesi gereken projeler de var. Bu projelerin devam etmesi için Dursun Özbek'in göreve devam etmesi gerekiyor" yorumlarında bulundular. Son olarak 11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Dursun Özbek, oyların 2208'ini alarak başkan seçilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN