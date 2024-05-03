Milyonlara yeni zam

Milyonlarca memurun ve emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Maaş zamlarında enflasyon verileri belirleyici olacağı için veriler yakından izleniyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ocak enflasyonu yüzde 6.70, Şubat enflasyonu yüzde 4.53, Mart enflasyonu yüzde 3.16 çıkmıştı. Buna göre ilk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 olarak gerçekleşmişti. Bugün Nisan ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla 4 aylık oranlar ortaya çıkacak. Böylece Temmuz zammı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece 2 veri kalacak.



İŞTE TAHMİNLER

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Nisan ayı enflasyon tahmini yüzde 3.25 olarak yer almıştı. Ankette enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 3, Haziran ayı için de yüzde 2.54 olmuştu. Bu tahminler gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25.48'i bulacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda yüzde 25.48 zamdan, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 9.11 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 20.02 artıştan yararlanacak.