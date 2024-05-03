İyi bir tesisi varsa kulüp fark etmez!

Son olarak İtalyan ekibi Roma'da görev yapan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, çalıştıracağı takım için tek şartını açıkladı. Mourinho, "İyi bir antrenman tesisine sahip olan herhangi bir takımda çalışabilirim" açıklamasında bulundu. Portekizli teknik adam, "Hep zor bir kariyerim oldu. Kazanmak için yaratılmış takımlara teknik direktörlük yaptığımda bile insanların benden her zaman kazanmamı beklediğini biliyorum" dedi. Kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 26 kupa kazanan Mourinho, son takımı Roma'da çıktığı 138 maçta 1.70 puan ortalaması elde etmişti.

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