Hava kirliliği kalpten götürür

Türk Toraks Derneği, havada bulunan zararlı maddelerle ilgili araştırma yaptı. Buna göre DSÖ kriterleri baz alındığında, Türkiye'de havası temiz şehir neredeyse yok. 2020- 2022 yılları arasında, Kovid'in neden olduğu ölümlerden çok daha fazlası hava kirliliğine bağlı olarak gerçekleşti. Çalışmayı yürüten ekipten göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Merve Erçelik ile Dr. Öğretim Üyesi Sabri Serhan Olcay, son yıllarda artan genç yaşta kalp krizi vakalarının sanıldığı gibi aşılar değil, hava kirliliğinin vücutta yol açtığı zararlar nedeniyle gerçekleştiğini düşündüklerini söyledi.

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