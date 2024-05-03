Sezonun son 4 haftasına lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe zor olan şampiyonluk hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'de özellikle İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından "kadro planlaması" tartışması da gündeme gelmiş durumda.

YÖNETİME PLANLAMA ELEŞTİRİSİ

Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda yönetimin ara transfer döneminde yaptığı hamlelerin takıma güç kazandırmak yerine güç kaybettirdiği fikrini savunuyor. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre sportif direktör Mario Branco, ocak ayında yaptığı değerlendirmede bugün yaşanabilecekleri çok iyi tespit etmiş.

NE DEDİYSE TAM TERSİ YAPILDI

Branco'nun o dönem yöneticilerle yaptığı görüşmelerde Miguel Crespo ve Lincoln'ün takımda kalması yönünde görüş bildirdiği, Rade Krunic'in transferine de karşı çıktığı iddia edildi. Portekizli futbol adamının ayrıca Miha Zajc için de olumsuz rapor verdiği belirlendi.

KARTAL'IN RAPORUNA BAKILDI

Ancak yönetimin o dönem İsmail Kartal ve teknik heyetten gelen raporu dikkate alarak Krunic'i aldığı, Zajc'ı takımda tuttuğu, Lincoln ve Crespo'yu da kiraladığı öğrenildi. Branco'nun geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bu konuda görüştüğü ve "Gördünüz mü, ben haklı çıktım" dediği gelen bilgiler arasında.