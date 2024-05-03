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Gördünüz mü ben haklı çıktım!

Branco’nun Crespo ve Lincoln’ün kalmasını istediği, Krunic’e karşı çıktığı, Zajc için de “gönderelim” dediği belirlendi. Ancak yönetimin İsmail Kartal’ın raporunu dikkate aldığı, Branco’nun da geçtiğimiz günlerde yöneticilere, “Gördünüz mü, ben haklı çıktım” dediği öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Gördünüz mü ben haklı çıktım!

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Sezonun son 4 haftasına lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe zor olan şampiyonluk hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'de özellikle İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından "kadro planlaması" tartışması da gündeme gelmiş durumda.

YÖNETİME PLANLAMA ELEŞTİRİSİ
Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda yönetimin ara transfer döneminde yaptığı hamlelerin takıma güç kazandırmak yerine güç kaybettirdiği fikrini savunuyor. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre sportif direktör Mario Branco, ocak ayında yaptığı değerlendirmede bugün yaşanabilecekleri çok iyi tespit etmiş.

NE DEDİYSE TAM TERSİ YAPILDI
Branco'nun o dönem yöneticilerle yaptığı görüşmelerde Miguel Crespo ve Lincoln'ün takımda kalması yönünde görüş bildirdiği, Rade Krunic'in transferine de karşı çıktığı iddia edildi. Portekizli futbol adamının ayrıca Miha Zajc için de olumsuz rapor verdiği belirlendi.

KARTAL'IN RAPORUNA BAKILDI
Ancak yönetimin o dönem İsmail Kartal ve teknik heyetten gelen raporu dikkate alarak Krunic'i aldığı, Zajc'ı takımda tuttuğu, Lincoln ve Crespo'yu da kiraladığı öğrenildi. Branco'nun geçtiğimiz günlerde yöneticilerle bu konuda görüştüğü ve "Gördünüz mü, ben haklı çıktım" dediği gelen bilgiler arasında.

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