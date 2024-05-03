Futbol ile yıldızı ’barış’ık!

Melisa Döngel, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Arkadaşlarıyla oturup sohbet eden Döngel, gazetecilerin de röportaj isteğini geri çevirmedi. Döngel, aşk hayatı hakkında konuştu. Geçtiğimiz aylarda futbol dünyasından iki isim ile aşk haberleri çıkan Melisa Döngel, önce Galatasaray'ın genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. Ardından Sergen Yalçın ile aşk yaşadığına dair haberler ile gündeme gelmişti. Döngel, bu iki isimle ilgili çıkan dedikodulara yanıt verdi.



"DAHA ÇOK GÖRECEKSİNİZ"

Güzel oyuncu, Sergen Yalçın'la olan aşk iddiaları ile ilgili, "Aşk istemiyorum en azından bir süre daha... Aşkı da bir türlü bulamadım. Sergen, benim çok yakın arkadaşım. Aynı arkadaş ortamına sahibiz. Biz belki bin defa bir araya geleceğiz siz bizi göreceksiniz. Kendisiyle aşk haberlerine gülüyoruz" ifadelerini kullandı.



"40 KERE SÖYLERSENİZ..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper ile de bir dönem aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel, "Barış Alper'i de tanımıyorum. Futbolcuymuş kendisi ama gerçekten tanımıyorum. '40 kere söylerseniz olur' derler ya öyle olacak sanırım. Gerçekten tanımıyorum kendisini... Başarılar diliyorum" diyerek güldü.

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