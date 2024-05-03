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Dost kazığı!

Uzun süredir konuşmayan iki eski dost Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın neden dargın olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Kural, Cemcir’in arkasından iş çevirerek film çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:05
Dost kazığı!

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Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in küslüğü uzun zamandır gündemdeydi. Cemcir son olarak katıldığı bir Youtube'da programında "Hoş bir şekilde vedalaşmak insanı büyütür ve insan yapar. Yani geçmişimizin ağırlığı ve yüküyle geleceğimizi planlayamayız. Planlamadığımız bir şeyi hayat bize bahşetti. Biz onu çok güzel bir noktaya getirdik. Yeni maceralar yaşamak, yeni hikayeler yaşamak, yeni filmler yapmak için tatlı bir yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ahmet tek başına güzel şeyler yapıyor" demişti.

KÜSLÜK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!
Kural ve Cemcir'in neden küstüğü ise yıllardır bilinmiyordu. Bir dönem yakın dost olan ünlü isimlerin küslük sebebi ortaya çıktı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural üçlüsü birlikte yol alıyordu. Selçuk Aydemir ile Murat Cemcir arasında bir anlaşmazlık oluyor. Aydemir birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını söylüyor ve küsüyorlar. Sonrasında bir anda Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural Murat Cemcir'den habersiz arka planda iş çeviriyorlar. Senaryo yazıyorlar birlikte film çekiyorlar. Murat Cemcir ise bunu duyduğunda çok şaşırıyor. Murat Cemcir dost kazığı yiyor.

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