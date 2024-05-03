Bodrum ’TıL’aşı

Bir zamanların "Nerden başlasam, nasıl anlatsam" dedirten Bodrum'u artık fiyatlarıyla anılır hale geldi. Çünkü lahmacunu, ayranı, şezlongu cep yakan cinstendi. Bu sezon için de Bodrum'dan yine şok eden rakamlar geldi. Haftalık yazlık kiralama ücretleri 450 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıktı. Lüks beach'lerdeki şezlong ücreti 6 bin liraya fırladı. Geçen sezon 500 TL olan lahmacun için 950 TL yazıldı. Günlük tekne kiralama ücretleri ise bin euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar ulaştı. Dudak uçuklatan fiyatlar sadece bununla sınırlı kalmadı. Saç sakal tıraşı da 100 Euro'dan başladı. Rakamları duyanlar "Bodrum'un güneşi değil fiyatları yakıyor" diyerek dert yandı.

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