Bir hayli ’boz’uldu!

İşletmeci Umut Evirgen ve oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, sık sık tatil yapıyordu. Bodrum tatilinden yeni dönen ünlü çift, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sinema çıkışı görüntülenen çiftin keyfi olukça yerindeydi. Gazetecilerle sohbet eden çiftten Boz, "Her şey yolunda, evlilik çok iyi gidiyor. Sizden bir ricam var, beni artık ne olur tek çekmeyin... Benim bir kocam var onunla çekerseniz sevinirim" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLADI!

Umut Evirgen ise haklarında çıkan "Boşanıyorlar" haberleriyle ilgili sıkıntısını dile getirdi. Ünlü işletmeci, "Arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum ama internette saçma sapan haberler dolaşıyor. 'Umut'la Alina boşanıyor. Bu evlilik yürümez' gibi... Bu haberlerin aslı yok, biz çok mutluyuz. Bu tür haberlere itibar edilmesin ama görünce benim de canım sıkılıyor" diyerek isyan dolu sözler sarf etti.